Elsöprő sikert aratott Orbán Viktor Kaposváron – óriási tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét

Brutális dekoltázzsal reklámozza saját fehérnemű márkáját Sydney Sweeney

A hollywoodi színésznő ismét minden tekintetet magára vont. Sydney Sweeney most saját fehérnemű márkáját mutatta be egy hatalmas amerikai zenei fesztiválon, ahol merész szettben jelent meg.
A 28 éves sztár a kaliforniai Stagecoach fesztiválon tűnt fel, ahol saját márkája, a SYRN hivatalos fehérnemű partnerként vett részt az eseményen. Sydney Sweeney nemcsak reklámozta a kollekciót — a darabokat maga viselte, és pózolt bennük a rajongók előtt – írja a DailyStar.

Sydney Sweeney saját fehérnemű márkájának darabjában pózol a Stagecoach fesztiválon.
Sydney Sweeney saját fehérnemű márkájának darabjában pózol a Stagecoach fesztiválon Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney őszintén beszélt a testével kapcsolatos bizonytalanságáról

A színésznő korábban őszintén beszélt arról, hogy a testével kapcsolatos önbizalom nem mindig volt egyszerű számára.

Sydney Sweeney elárulta, hogy már nagyon fiatalon nagyobb mellei voltak, ami miatt sokáig kényelmetlenül érezte magát a saját bőrében.

„Hatodik osztályban már 32DD méretet hordtam, és soha nem éreztem magam igazán magabiztosnak” – mondta egy interjúban.

Sydney Sweeney az Eufória sorozat után kezdett másképp tekinteni a testére

A fordulópontot az HBO sikeres sorozata, az Eufória hozta el számára. A Cassie Howard karakter megformálása során olyan merész és feltűnő ruhákat kellett viselnie, amelyeket korábban talán soha nem választott volna.

A forgatások alatt azonban lassan megváltozott a hozzáállása.

Sydney Sweeney szerint ekkor jött rá arra, hogy a magabiztosság valójában erő lehet.

„Rájöttem, hogy a magabiztosság hatalmas erő. A testünk elképesztő, és büszkének kellene lennünk rá.”

Sydney Sweeney egy Pinterest-táblával indította el a fehérnemű márkáját

A forgatások alatt a színésznő egyre inkább figyelni kezdte, milyen fehérneműk kényelmesek és melyek okoznak problémát.

Gyakran panaszkodott például arra, hogy a pántok bevágnak a vállába, vagy a melltartók nem adnak elég tartást.

Ezek a tapasztalatok végül egy ötlethez vezettek: Sydney Sweeney saját fehérnemű márkát szeretett volna létrehozni.

Elmondása szerint több ezer inspirációs képet gyűjtött össze egy Pinterest-táblán, majd ebből kezdte el felépíteni a kollekciót.

Sydney Sweeney célja: szexi, de kényelmes darabok

A SYRN fehérnemű kollekció egyik fő célja, hogy egyszerre legyen látványos és kényelmes.

Sydney Sweeney szerint a nőknek nem kell választaniuk a csábító megjelenés és a komfort között — a kettő együtt is működhet.

A Stagecoach fesztiválon bemutatott darabok pontosan ezt az elképzelést képviselték: merész szabásvonalak, látványos dekoltázs és modern fesztiválhangulat.

Őrülten szexi fotósorozat készült Sydney Sweeney-ről!

A színésznő korábban nyíltan beszélt függetlenségéről, elvárásairól és azokról a határokról, amelyeket nem hajlandó átlépni a szerelem kedvéért. Sydney Sweeney most pedig egy új, figyelemfelkeltő fotósorozattal jelentkezett.

Ezért kattint most mindenki Sydney Sweeneyre

Újra róla beszél az internet: Sydney Sweeney ezúttal nem egy filmszereppel, hanem saját fehérneműmárkájával kavarta fel az állóvizet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája letarolta a közösségi médiát.

 

