Észrevehetetlen ruhadarabban villantott Sydney Sweeney

A kampányfotókon a színésznő fehér, testhez simuló alsóneműben és toppban pózol, combközépig érő puha zoknival kombinálva. A letisztult fehérnemű fotózás stúdióban koncepció teljesen a természetes vonalakat emeli ki, minden felesleges díszlet nélkül.
Az egyik képen oldalra dőlve, hátratámaszkodva látható, kiemelve az alakját, míg a másikon ülő pózban, erőteljes tekintettel néz a kamerába. A merész fehérnemű kampány már most több tízezer kedvelést gyűjtött össze.
A hangsúly egyértelműen a minimalista fehérnemű kollekció nőies szabással darabjain van — nincsenek harsány színek, nincsenek túlzó kiegészítők, csak tiszta formák és magabiztos kisugárzás.
Mitől ilyen erős ez a kampány?
- természetes smink és laza hullámos haj
- egyszínű, világos háttér
- testhez simuló, varrás nélküli hatás
- tudatosan provokatív, mégis elegáns pózok
A kampány szövegében Sydney Sweeney úgy fogalmaz:
Kényelmes otthon maradni benne. Könnyű megfeledkezni róla, amikor kilépsz az ajtón.
Vagyis a darab annyira kényelmes, hogy szinte észrevétlen viselet, mégis magabiztosságot ad a hétköznapokban. A most debütáló modell a Comfy névre hallgató darab, amely kedden hajnalban vált elérhetővé magyar idő szerint, és a kollekció egyik legkényelmesebb, mégis érzéki fazonjának ígérkezik.
