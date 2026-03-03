Észrevehetetlen ruhadarabban villantott Sydney Sweeney

A kampányfotókon a színésznő fehér, testhez simuló alsóneműben és toppban pózol, combközépig érő puha zoknival kombinálva. A letisztult fehérnemű fotózás stúdióban koncepció teljesen a természetes vonalakat emeli ki, minden felesleges díszlet nélkül.

Sydney Sweeney új fehérnemű kollekciója letisztult, mégis merész kampányképekkel debütált – a minimalista stílus és a nőies szabás azonnal felrobbantotta az internetet Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az egyik képen oldalra dőlve, hátratámaszkodva látható, kiemelve az alakját, míg a másikon ülő pózban, erőteljes tekintettel néz a kamerába. A merész fehérnemű kampány már most több tízezer kedvelést gyűjtött össze.

A hangsúly egyértelműen a minimalista fehérnemű kollekció nőies szabással darabjain van — nincsenek harsány színek, nincsenek túlzó kiegészítők, csak tiszta formák és magabiztos kisugárzás.

Mitől ilyen erős ez a kampány?

természetes smink és laza hullámos haj

egyszínű, világos háttér

testhez simuló, varrás nélküli hatás

tudatosan provokatív, mégis elegáns pózok

A kampány szövegében Sydney Sweeney úgy fogalmaz:

Kényelmes otthon maradni benne. Könnyű megfeledkezni róla, amikor kilépsz az ajtón.

Vagyis a darab annyira kényelmes, hogy szinte észrevétlen viselet, mégis magabiztosságot ad a hétköznapokban. A most debütáló modell a Comfy névre hallgató darab, amely kedden hajnalban vált elérhetővé magyar idő szerint, és a kollekció egyik legkényelmesebb, mégis érzéki fazonjának ígérkezik.

Sydney Sweeney falatnyi fehérneműben őrjíti meg a rajongókat

Sydney Sweeney ismét felrobbantotta az internetet legújabb, merész kampányfotóival. Sydney Sweeney saját fehérnemű márkájának új kollekcióját tangás képekkel népszerűsíti, és már most óriási a felhajtás körülötte.

Merész váltás: szexi képeken mutatta meg új arcát Sydney Sweeney

Egy letisztult, kényelmes irányba mozdult el az amerikai színésznő saját divatmárkájával. A legfrissebb darabbal Sydney Sweeney új szintre emelte fehérneműmárkája kínálatát, és a korábbi, érzékibb stílus után a komfort került a középpontba. A kampány képei és videói egyszerre hangsúlyozzák az egyszerűséget és a tudatos márkaépítést.