Sydney Sweeney mindent megmutatott – nem találja ki, mit tett a lába közé

Sydney Sweeney saját márkája új kollekcióját népszerűsíti, és ezúttal tényleg nem fogta vissza magát – a képeken több olyan póz is látható, amelyek kifejezetten kihívó hangulatot árasztanak – írja a DailyStar.

Sydney Sweeney új, szexi fotója pillanatok alatt felrobbantotta az internetet

Új darabok és hatalmas érdeklődés Sydney Sweeney körül

A legnagyobb visszhangot az a fotó váltotta ki, ahol egy vörös rózsát helyez el a teste előtt – sokak szerint ez az eddigi legmerészebb húzása.

A képek megjelenése után perceken belül beindultak a reakciók, a rajongók nem győzték kommentelni.

A kollekció nem csak látványos — üzletileg is komoly siker. A rajongók nagyon gyorsan megvásárolják az új darabokat.

A Sydney Sweeney fémjelezte fehérnemű-kollekció új darabjai között szerepel:

csipkés bodyk

nyakpántos melltartók

tangák és fűzők

új, merész szabású darabok.

A „Fantasy Bodysuit” például új színekben tér vissza, és már most nagy iránta az érdeklődés.

Sydney Sweeney már a szépségápolás felé is nyit

A hírek szerint nem áll meg a fehérneműknél. A Sydney Sweeney kozmetikai termékek bevezetése is tervben van, miután védjegybejelentést nyújtott be különböző szépségápolási készítményekre.

Ez azt jelenti, hogy hamarosan a legnagyobb hírességek márkáival is versenybe szállhat.

Nem csak merész – tudatos építkezés

Sydney Sweeney célja nemcsak a figyelem felkeltése, hanem egy erős márka felépítése is.

A Sydney Sweeney fehérneműmárka sikerének titka több tényezőből áll:

női tervezőcsapat dolgozik a darabokon

különböző testalkatú modellek szerepelnek

széles méretválaszték érhető el.

A cél egyértelmű: mindenki találjon magának megfelelő darabot.

Sydney Sweeney mindent letarolt a botránya után

A színésznő az utóbbi időszakban nemcsak a filmvásznon, hanem az üzleti világban is egyre nagyobbat megy. Sydney Sweeney vagyona sajtóhírek szerint két év alatt 3,6 milliárd forintról 14,4 milliárd forintra ugrott, amiben a filmszerepek mellett a reklámszerződések is komoly szerepet játszhattak.

