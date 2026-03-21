Sydney Sweeney mindent megmutatott – nem találja ki, mit tett a lába közé

Sydney Sweeney saját márkája új kollekcióját népszerűsíti, és ezúttal tényleg nem fogta vissza magát – a képeken több olyan póz is látható, amelyek kifejezetten kihívó hangulatot árasztanak – írja a DailyStar.
Új darabok és hatalmas érdeklődés Sydney Sweeney körül
A legnagyobb visszhangot az a fotó váltotta ki, ahol egy vörös rózsát helyez el a teste előtt – sokak szerint ez az eddigi legmerészebb húzása.
A képek megjelenése után perceken belül beindultak a reakciók, a rajongók nem győzték kommentelni.
A kollekció nem csak látványos — üzletileg is komoly siker. A rajongók nagyon gyorsan megvásárolják az új darabokat.
A Sydney Sweeney fémjelezte fehérnemű-kollekció új darabjai között szerepel:
- csipkés bodyk
- nyakpántos melltartók
- tangák és fűzők
- új, merész szabású darabok.
A „Fantasy Bodysuit” például új színekben tér vissza, és már most nagy iránta az érdeklődés.
Sydney Sweeney már a szépségápolás felé is nyit
A hírek szerint nem áll meg a fehérneműknél. A Sydney Sweeney kozmetikai termékek bevezetése is tervben van, miután védjegybejelentést nyújtott be különböző szépségápolási készítményekre.
Ez azt jelenti, hogy hamarosan a legnagyobb hírességek márkáival is versenybe szállhat.
Nem csak merész – tudatos építkezés
Sydney Sweeney célja nemcsak a figyelem felkeltése, hanem egy erős márka felépítése is.
A Sydney Sweeney fehérneműmárka sikerének titka több tényezőből áll:
- női tervezőcsapat dolgozik a darabokon
- különböző testalkatú modellek szerepelnek
- széles méretválaszték érhető el.
A cél egyértelmű: mindenki találjon magának megfelelő darabot.
Sydney Sweeney mindent letarolt a botránya után
A színésznő az utóbbi időszakban nemcsak a filmvásznon, hanem az üzleti világban is egyre nagyobbat megy. Sydney Sweeney vagyona sajtóhírek szerint két év alatt 3,6 milliárd forintról 14,4 milliárd forintra ugrott, amiben a filmszerepek mellett a reklámszerződések is komoly szerepet játszhattak.
