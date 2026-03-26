Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Melania Trump mélységesen megveti Zelenszkijt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

színésznő

Sydney Sweeney összeomlott – nem hiszi el, mi történt a testvérével

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney Sweeney egy érzelmes üzenettel fordult a tengerentúlon szolgáló katonákhoz, miközben személyes családi hírt is megosztott. Sydney Sweeney most először beszélt nyíltan arról, hogy testvérét ismét bevetésre küldték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőüzenetSydney Sweeneykatona

Sydney Sweeney megható Instagram-sztoriban árulta el, hogy testvére, Trent Sweeney jelenleg külföldön teljesít szolgálatot. A színésznő azt írta, hogy minden egyes telefonhívás hatalmas megkönnyebbülést jelent számára, amikor testvére bevetésen van – írja a DailyMail.

Sydney Sweeney üzenete bejárta a világot — testvére bevetésen van, a rajongók aggódnak
Sydney Sweeney üzenete bejárta a világot – testvére bevetésen van, a rajongók aggódnak Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Nem először történt – Sydney Sweeney testvére már korábban is szolgált

A sztár külön üzent az összes külföldön szolgáló katonának is — „gondolok minden fiúra és lányra, akik szolgálnak, és szeretetet küldök nekik” — írta.

Sydney Sweeney testvére bevetésen — a színésznő megható üzenetet küldött a külföldön szolgáló katonáknak Fotó:Instagram/sydney_sweeney

Trent Sweeney az amerikai légierő katonája, és korábban már szolgált Koreában is. Bár nem erősítették meg, hogy része-e annak a több ezer katonának, akiket a Pentagon nemrég vezényelt ki, a helyzet így is komoly aggodalmat keltett a rajongók körében.

A testvérek kapcsolata különösen erős — még 2020-ban, a COVID-időszak csúcsán is nyilvánosan búcsúzott tőle a színésznő, amikor alap kiképzésre indult.

Nehéz múlt, erős kötelék

A történet még drámaibb attól, hogy a család nem mindig élt könnyű körülmények között. A testvérek egy időben egyetlen hotelszobában laktak hónapokon keresztül, miután szüleik csődbe mentek.

Ez a háttér csak még inkább megmagyarázza, miért ilyen szoros a kapcsolat közöttük — és miért reagált ilyen érzelmesen Sydney Sweeney testvére bevetésére.

Feszültség a világban – közben politikai helyzet is romlik

A hír egy olyan időszakban érkezett, amikor a nemzetközi helyzet is egyre feszültebb. Irán például elutasította Donald Trump javaslatát a konfliktus lezárására, miközben a térségben egyre több katonai mozgás történik.

Ez csak tovább növeli az aggodalmat azok számára, akiknek szerettei külföldön szolgálnak.

Sydney Sweeney karrierje közben sem áll meg

Miközben a magánéletében nehéz időszakot él meg, a karrierje tovább pörög. Hamarosan új projektekben láthatjuk, többek között egy nagyszabású sci-fi adaptációban és az Euphoria következő évadában is.

Sydney Sweeney mindent letarolt a botránya után

A színésznő az utóbbi időszakban nemcsak a filmvásznon, hanem az üzleti világban is egyre nagyobbat megy. Sydney Sweeney vagyona sajtóhírek szerint két év alatt 3,6 milliárd forintról 14,4 milliárd forintra ugrott, amiben a filmszerepek mellett a reklámszerződések is komoly szerepet játszhattak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!