Sydney Sweeney összeomlott – nem hiszi el, mi történt a testvérével

Sydney Sweeney megható Instagram-sztoriban árulta el, hogy testvére, Trent Sweeney jelenleg külföldön teljesít szolgálatot. A színésznő azt írta, hogy minden egyes telefonhívás hatalmas megkönnyebbülést jelent számára, amikor testvére bevetésen van – írja a DailyMail.

Sydney Sweeney üzenete bejárta a világot – testvére bevetésen van, a rajongók aggódnak Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Nem először történt – Sydney Sweeney testvére már korábban is szolgált

A sztár külön üzent az összes külföldön szolgáló katonának is — „gondolok minden fiúra és lányra, akik szolgálnak, és szeretetet küldök nekik” — írta.

Sydney Sweeney testvére bevetésen — a színésznő megható üzenetet küldött a külföldön szolgáló katonáknak Fotó:Instagram/sydney_sweeney

Trent Sweeney az amerikai légierő katonája, és korábban már szolgált Koreában is. Bár nem erősítették meg, hogy része-e annak a több ezer katonának, akiket a Pentagon nemrég vezényelt ki, a helyzet így is komoly aggodalmat keltett a rajongók körében.

A testvérek kapcsolata különösen erős — még 2020-ban, a COVID-időszak csúcsán is nyilvánosan búcsúzott tőle a színésznő, amikor alap kiképzésre indult.

Nehéz múlt, erős kötelék

A történet még drámaibb attól, hogy a család nem mindig élt könnyű körülmények között. A testvérek egy időben egyetlen hotelszobában laktak hónapokon keresztül, miután szüleik csődbe mentek.

Ez a háttér csak még inkább megmagyarázza, miért ilyen szoros a kapcsolat közöttük — és miért reagált ilyen érzelmesen Sydney Sweeney testvére bevetésére.

Feszültség a világban – közben politikai helyzet is romlik

A hír egy olyan időszakban érkezett, amikor a nemzetközi helyzet is egyre feszültebb. Irán például elutasította Donald Trump javaslatát a konfliktus lezárására, miközben a térségben egyre több katonai mozgás történik.

Ez csak tovább növeli az aggodalmat azok számára, akiknek szerettei külföldön szolgálnak.

Sydney Sweeney karrierje közben sem áll meg

Miközben a magánéletében nehéz időszakot él meg, a karrierje tovább pörög. Hamarosan új projektekben láthatjuk, többek között egy nagyszabású sci-fi adaptációban és az Euphoria következő évadában is.

Sydney Sweeney mindent letarolt a botránya után

A színésznő az utóbbi időszakban nemcsak a filmvásznon, hanem az üzleti világban is egyre nagyobbat megy. Sydney Sweeney vagyona sajtóhírek szerint két év alatt 3,6 milliárd forintról 14,4 milliárd forintra ugrott, amiben a filmszerepek mellett a reklámszerződések is komoly szerepet játszhattak.