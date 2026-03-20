Sydney Sweeney mindent letarolt a botránya után

Sydney Sweeney karrierje látványos fordulatot vett, és ezzel együtt a vagyona is meredeken emelkedhetett. A színésznő az elmúlt években nemcsak filmes és sorozatos sikerekkel, hanem komoly üzleti együttműködésekkel is felhívta magára a figyelmet – írja a DailyMail.

Sydney Sweeney vagyona brutális tempóban nőtt — már több mint 14 milliárd forintra becsülik, miközben a botrány csak még nagyobb figyelmet hozott neki

Sydney Sweeney vagyona: nemcsak a filmek, a reklámok is sokat hozhattak

Sajtóértesülések szerint a sztár nettó vagyona korábban 3,6 milliárd forint körül mozgott, mostanra azonban már 14,4 milliárd forintra becsülik. A növekedés mögött több tényező állhat: mozis sikerek, kiemelt gázsik, valamint luxus- és divatmárkákkal kötött szerződések.

A beszámolók alapján nagyot dobhatott a bevételein az Anyone But You, illetve a The Housemaid is, amelyért állítólag 2,7 milliárd forintot kapott. Utóbbi film a hírek szerint 142,5 milliárd forintos bevételt termelt világszerte, így nem meglepő, hogy már a folytatásról is szó van.

A színésznő egyre több nagy márkával dolgozik együtt, ami jelentősen hozzájárulhat a bevételeihez. Olyan nevekkel kötött megállapodásokat, mint az Armani Beauty, a Miu Miu, a Laneige vagy a Kérastase, ezek az együttműködések pedig jellemzően komoly, akár milliárdos nagyságrendű szerződéseket jelenthetnek.

Különösen nagy visszhangot váltott ki a Sydney Sweeney American Eagle kampány, amely komoly vitát robbantott ki az interneten. A „great jeans” reklámot sokan kritizálták, a márka azonban kitartott amellett, hogy a kampány az önbizalomról és az egyéni stílusról szólt.

A botrány üzletileg nemhogy nem ártott, inkább még nagyobb figyelmet hozott. Az American Eagle részvényei jelentősen erősödtek a kampány megjelenése után, miközben Sydney Sweeney neve még erősebben összeforrt a divatiparral.

Saját üzletbe is beszállt

A színésznő nemcsak reklámszerződésekkel növeli a bevételeit. Januárban elindította saját fehérneműmárkáját, a Syrn-t, amelyhez befektetői támogatást is kapott, így már üzleti téren is komoly lépést tett előre.

A márka indulása után többen kritizálták, de ő hangsúlyozta: a cél az, hogy a nők saját döntésük alapján viseljék a darabokat, nem mások elvárásai miatt.