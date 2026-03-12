Komoly feszültség az Eufória kulisszái mögött – Zendaya és Sydney Sweeney állítólag már nem beszélnek

A pletykák azután kaptak új lendületet, hogy a készülő harmadik évad egyik kulisszák mögötti promóvideójában Sydney Sweeney külön szerepelt a többi főszereplőtől. A rajongók gyorsan észrevették a furcsaságot, és sokan máris arra következtettek, hogy a színésznő és Zendaya között komoly feszültség alakult ki – írja a The Tab.

Sydney Sweeney

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney nehezen viseli a helyzetet

Korábban egy bennfentes azt állította, hogy Zendaya nem szeretne közös sajtómegjelenéseken részt venni Sydney Sweeney-vel a sorozat új évada kapcsán. Az Eufória sztárjai közötti feltételezett konfliktus hátterében állítólag egy korábbi reklámkampány körül kialakult botrány állhat.

Zendaya korábban egy interjúban arról beszélt, mennyire fontos számára a bizalom és a jó kapcsolat a forgatáson.

Nagyon hálás vagyok, hogy olyan közegben dolgozhatok, ahol biztonságban érzem magam, és olyan színészekkel, akikhez közel állok”

– fogalmazott.

Sydney Sweeney eközben arról beszélt, hogy nehéz kezelni az interneten terjedő találgatásokat.

Nincs igazán mit tennem. Csak önmagam vagyok”

– mondta egy interjúban.

A két színésznő azonban eddig nem reagált közvetlenül a közöttük kialakult állítólagos viszályról szóló hírekre, így továbbra sem tudni, mennyi igaz a pletykákból.

