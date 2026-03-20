Riasztó adat érkezett: milliárdokat érint a szájüregi betegség

Világszerte mintegy 3,5 milliárd ember él valamilyen szájüregi betegséggel, miközben ezek jelentős része megelőzhető lenne – derül ki egy frissen publikált nemzetközi szakmai tanulmányból. A kutatás szerint a dohányzás továbbra is a szájüregi betegségek egyik legfontosabb, ugyanakkor megelőzhető kockázati tényezője, és az orális egészség javításához új, gyakorlatias megközelítésre, a dohányzás kockázatcsökkentésének integrálására van szükség.

Szájüregi betegség: riasztó adat jött, milliárdokat érint a probléma

Fotó: Caroline LM / Unsplash

Nemzetközi tanulmány a szájüregi betegség globális terhéről

A „TRANSFORMING ORAL HEALTH FOR ALL - The Case for Tobacco Harm Reduction” című tanulmány rámutat, hogy világszerte 1,27 milliárd ember használ nikotintermékeket, túlnyomórészt a dohány égésével járó megoldásokat, mint a cigaretta. Ez súlyos hatással van a szájüreg egészségére is, növeli a fogágybetegségek és a fogvesztés kockázatát, rontja a szájüreg szöveteinek regenerációs képességét, és az egyik legfontosabb kockázati tényezője a szájüregi daganatok kialakulásának. A káros hatások döntő többsége azonban nem a nikotinhoz, hanem a dohány égése során keletkező toxikus és rákkeltő anyagokhoz köthető.

A tanulmány szerint a nemzetközi orális egészségügyi stratégiák – köztük a WHO orális egészségre vonatkozó keretrendszerei – elismerik a dohányzás káros hatásait, de a dohányzás kockázatcsökkentésének szerepe ezekben a dokumentumokban csak korlátozottan vagy egyáltalán nem jelenik meg. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi szakpolitikai megközelítések nem képesek érdemben csökkenteni a dohányzással összefüggő orális betegségek globális terhét.

Ártalomcsökkentés: füst nélkül kevesebb a kár

A tanulmány a dohányzás ártalomcsökkentését olyan kiegészítő szakpolitikai eszközként mutatja be, amely a teljes leszokás elsődlegességének elismerése mellett fontos lehetőséget ad a károk mérséklésére.

Az égéssel járó dohánytermékek jelentik a legmagasabb egészségügyi kockázatot, a füst nélküli nikotintermékek az ártalomkontinuumon lényegesen alacsonyabb kockázati szinten helyezkednek el. Egyes füstmentes alternatívák, mint például a hevítéses termékek vagy a nikotinpárna a tanulmány értékelése szerint akár 98 százalékkal kevésbé ártalmasak a hagyományos cigarettánál. Az égés megszüntetésével csökken a szájüreg szöveteit érő toxikus terhelés, ami a tanulmány szerint kedvezőbb orális egészségügyi kimeneteleket eredményezhet.