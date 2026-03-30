Fájdalmas repedések a szájzugban? Így kezelheti gyorsan

A szájzug berepedés egy gyakori, mégis sokszor alábecsült probléma, amely a száj sarkában kialakuló apró, gyulladt repedések formájában jelentkezik. A berepedezett száj érzékennyé válik, fájdalmat okozhat beszéd, evés vagy akár mosolygás közben is. A jelenség mögött állhat egyszerű ajakszárazság, de akár komolyabb egészségügyi tényezők, például vitaminhiány vagy fertőzés is – tájékoztat a Focus.
Mik a szájzug repedés okai?
A szájzug repedés okai sokfélék lehetnek, az alábbi tényezők a leggyakoribbak:
- száraz bőr és ajakszárazság, különösen hideg vagy szeles időben;
- vitamin hiány, főként B2-vitamin hiánya;
- gombás fertőzés (Candida) vagy bakteriális fertőzések;
- fogászati problémák, rosszul illeszkedő fogsor;
- gyakori ajaknyalogatás, ami tovább szárítja a bőrt;
- legyengült immunrendszer;
- cukorbetegség vagy egyéb alapbetegségek.
A szájzug problémák egyik gyakori kiváltó oka a vitaminhiány. Leginkább a B2-vitamin (riboflavin) hiánya játszik szerepet, amely fontos a bőr és a nyálkahártyák egészségéhez. Emellett a B-vitaminok más típusai, valamint a vas hiánya is hozzájárulhat a berepedezett száj kialakulásához. A kiegyensúlyozott étrend ezért kulcsfontosságú a megelőzésben és a gyógyulásban is.
Hogyan kezelhető a szájzug berepedése?
A szájzug berepedés kezelése többféle módon történhet:
- hidratáló kenőcsök (pl. vazelin, cinkkenőcs) alkalmazása;
- gyógyszeres krémek, ha fertőzés áll a háttérben (orvosi javaslatra);
- ajakbalzsam használata, különösen fényvédelemmel;
- vitaminpótlás, főként B2-vitamin bevitel növelése;
- megfelelő folyadékbevitel;
- szájhigiénia javítása.
A téli időszakban gyakrabban szembesülhetünk azzal, hogy ajkaink szárazak, cserepesek. Ez önmagában még nem jelent nagy problémát, hiszen a repedezett ajak könnyen orvosolható szőlőzsír, olajos ajakápoló vagy épp vazelin alapú krém rendszeres használatával. Amikor ezek nem segítenek, lehetséges, hogy betegség áll a háttérben. Eláruljuk, milyen egészségügyi problémákra lehet gyanakodni, és megosztunk néhány hatékony módszert a száraz ajkak kezelésére.
Orvosi vizsgálat javasolt, ha a panaszok 7–10 nap alatt nem javulnak, vagy romlanak. Figyelmeztető jelek lehetnek az erős fájdalom, duzzanat, gennyesedés vagy a repedések terjedése. Gyakori kiújulás, illetve olyan alapbetegségek, mint a cukorbetegség vagy immunhiány esetén szintén indokolt a kivizsgálás.