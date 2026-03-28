Ez már a vég: egyre több ember érez együtt a szállítást végző robotokkal

A szállító robotok egyre több város utcáin jelennek meg, és bár technológiai eszközök, sok ember mégis meglepően erős érzelmi reakciót mutat velük szemben. A „robot iránti empátia”, az „ember-gép kapcsolat pszichológia” és a „miért sajnáljuk a robotokat” jelenség mögött több évtizedes kutatás áll –írja a HuffPost.

Szállító robotok – ezért bánunk velük úgy, mintha élőlények lennének

A kutatások szerint az emberek hajlamosak társas lényként kezelni a gépeket, ha három feltétel teljesül:

interaktívak

emberi nyelvet használnak

emberi szerepeket töltenek be

A „robotok emberi viselkedése” és a „szociális válasz gépekre” pontosan emiatt működik. Amikor egy robot elesik vagy bántják, az agyunk automatikusan úgy reagál, mintha egy élőlényt látna.

Ez nem tudatos döntés – egyszerűen így vagyunk „programozva”.

A robotok kinézete nem véletlen

A „cukinak tervezett robotok” és az „antropomorf robot design” mögött komoly stratégia áll. A lekerekített formák, LED „szemek” és a barátságos mozgás mind azt szolgálják, hogy az emberek kötődjenek hozzájuk.

Ez a „robot design pszichológia” egyik legfontosabb eleme:

ha szimpatikusnak látjuk, kevésbé bántjuk.

De nem mindenki szereti őket

A „robotok elleni agresszió okai” legalább ilyen érdekesek. Sokan nem magát a robotot utálják, hanem azt, amit képvisel:

automatizáció

munkahelyek megszűnése

megfigyelés és adatgyűjtés

A „robotokkal szembeni ellenérzés” gyakran inkább társadalmi feszültségek kivetülése.

A hátborzongató hatás is közrejátszik

Létezik az úgynevezett „uncanny valley jelenség”, vagyis amikor egy robot túl emberinek tűnik, és ez inkább taszítóvá válik. A „robotok ijesztő hasonlósága” sokaknál kifejezetten ellenérzést vált ki.

Mit árul el ez rólunk?

A szakértők szerint a szállító robotok valójában tükröt tartanak elénk. Megmutatják, hogy mennyire könnyen kiterjesztjük az együttérzést akár élettelen dolgokra is.

Ez már nem csak technológiai kérdés, hanem komoly társadalmi és etikai probléma is:

meddig manipulálható az emberi érzelem?

