Tombol a szélsőbaloldali terror Németországban: megszálltak egy épületet

Egy szélsőbaloldali csoport a német hadiipar egyik legismertebb vállalata, a Rheinmetall ellen tiltakozott Berlinben. Az aktivisták azt állították, hogy a cég fegyverei hozzájárulnak a közel-keleti vérontáshoz.

Fotó: ILKIN ESKIPEHLIVAN / ANADOLU

Szélsőbaloldali, palesztinpárti tüntetők foglalták el a Rheinmetall épületét

Egy szélsőbaloldali csoport aktivistái szerdán kora reggel megszállták a Rheinmetall egyik berlini épületének tetejét, ahol vörös festéket öntöttek a homlokzatra, palesztin zászlót lengettek, és transzparenst feszítettek ki.

A demonstrálók a német hadiipari vállalat ellen tiltakoztak, azt állítva, hogy a cég fegyverei hozzájárulnak a közel-keleti vérontáshoz.

A rendőrség tájékoztatása szerint reggel 6 óra 15 perc körül négy embert észleltek a Scheringstraße egyik épületének tetején. A helyszínre mintegy húsz rendőrt vezényeltek ki, és különleges egységeket is riasztottak arra az esetre, ha az aktivisták nem hagynák el önként a tetőt. A hatóságok magasból mentésre kiképzett egységek bevetésére is készültek.

Az akció célpontja a Rheinmetall volt, amely a világ egyik vezető fegyver-, lőszer- és haditechnikai gyártója. Sajtóértesülések szerint a berlini üzemben eddig autóipari alkatrészek készültek, a jövőben azonban tüzérségi lőszerekhez gyárthatnak ott elemeket.

Egyelőre nem tudni, hogyan jutottak fel az aktivisták a tetőre, de a képek alapján létrát is használhattak. Az sem világos, hogy az incidens zavarta-e az üzem működését. A Rheinmetall a sajtó megkeresésére egyelőre nem reagált – számolt be a Bild.

A szélsőbaloldal újabb őrülete: bárkit beengedne Amerikába a demokrata polgármester

Fellángolt a bevándorlás körüli vita az Egyesült Államokban, miután terjedni kezdett egy korábbi videó Michelle Wu bostoni polgármesterről. A szélsőbaloldali városvezető egy márciusi interjúban azt állította: „minden egyes embernek törvényes joga van az Egyesült Államokba jönni és menedéket keresni”. A kijelentés amerikaiak tízezreit háborította fel.

A Hamász brutális mészárlása és a gázai konfliktus

2023. október 7-én minden megváltozott. A Hamász támadást indított és egy nap alatt több mint 1200 izraeli állampolgárt mészárolt le, több száz embert pedig elhurcolt a Gázai övezetbe. A támadás után Izrael átfogó háborút indított a terrorszervezet ellen, ami még a mai napig is tart, habár nemrég Donald Trump bejelentése nyomán már megcsillant a fény az alagút végén.