Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

szélsőbaloldal

Tombol a szélsőbaloldali terror Németországban: megszálltak egy épületet

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán kora reggel döbbenetes akció zajlott egy berlini épület tetején. Egy szélsőbaloldali csoport aktivistái megszállták a Rheinmetall egyik ingatlanát demonstráció közben. Vörös festéket öntöttek a homlokzatra, palesztin zászlót lengettek és transzparenst feszítettek ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy szélsőbaloldali csoport a német hadiipar egyik legismertebb vállalata, a Rheinmetall ellen tiltakozott Berlinben. Az aktivisták azt állították, hogy a cég fegyverei hozzájárulnak a közel-keleti vérontáshoz.

Szélsőbaloldali aktivisták a német hadiipar egyik legismertebb vállalata, a Rheinmetall ellen tiltakozott Berlinben, BERLIN, GERMANY - MARCH 25: Activists from Peacefully Against Genocide stage a protest at the Berlin premises of Rheinmetall, a major German defense and automotive technology company specializing in military vehicles, weapons systems, and ammunition on March 25, 2026. Protesters climbed onto the roof to display Palestinian flags and banners and poured red paint down the building. Ilkin Eskipehlivan / Anadolu (Photo by Ilkin Eskipehlivan / Anadolu via AFP)
Egy szélsőbaloldali csoport aktivistái szerdán kora reggel megszállták a Rheinmetall egyik berlini épületének tetejét, ahol vörös festéket öntöttek a homlokzatra, palesztin zászlót lengettek, és transzparenst feszítettek ki. 

A demonstrálók a német hadiipari vállalat ellen tiltakoztak, azt állítva, hogy a cég fegyverei hozzájárulnak a közel-keleti vérontáshoz.

A rendőrség tájékoztatása szerint reggel 6 óra 15 perc körül négy embert észleltek a Scheringstraße egyik épületének tetején. A helyszínre mintegy húsz rendőrt vezényeltek ki, és különleges egységeket is riasztottak arra az esetre, ha az aktivisták nem hagynák el önként a tetőt. A hatóságok magasból mentésre kiképzett egységek bevetésére is készültek.

Az akció célpontja a Rheinmetall volt, amely a világ egyik vezető fegyver-, lőszer- és haditechnikai gyártója. Sajtóértesülések szerint a berlini üzemben eddig autóipari alkatrészek készültek, a jövőben azonban tüzérségi lőszerekhez gyárthatnak ott elemeket.

Egyelőre nem tudni, hogyan jutottak fel az aktivisták a tetőre, de a képek alapján létrát is használhattak. Az sem világos, hogy az incidens zavarta-e az üzem működését. A Rheinmetall a sajtó megkeresésére egyelőre nem reagált – számolt be a Bild.

Fellángolt a bevándorlás körüli vita az Egyesült Államokban, miután terjedni kezdett egy korábbi videó Michelle Wu bostoni polgármesterről. A szélsőbaloldali városvezető egy márciusi interjúban azt állította: „minden egyes embernek törvényes joga van az Egyesült Államokba jönni és menedéket keresni”. A kijelentés amerikaiak tízezreit háborította fel.

A Hamász brutális mészárlása és a gázai konfliktus

2023. október 7-én minden megváltozott. A Hamász támadást indított és egy nap alatt több mint 1200 izraeli állampolgárt mészárolt le, több száz embert pedig elhurcolt a Gázai övezetbe. A támadás után Izrael átfogó háborút indított a terrorszervezet ellen, ami még a mai napig is tart, habár nemrég Donald Trump bejelentése nyomán már megcsillant a fény az alagút végén.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!