Ha ezt látja gyermeke szemén, ne várjon – azonnal orvos kell!

A szemrák – különösen a gyermekkori formája, a retinoblasztóma – ritka, de veszélyes betegség, amely a szem ideghártyájából indul ki. A gyermekkori szemrák gyakran már egészen kicsi korban jelentkezik, és akár egyetlen apró jel, például a fehér pupilla vagy a kancsalság is utalhat rá. A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit - tájékoztat a Fit Book.
Mi az a retinoblasztóma és hogyan alakul ki?
A retinoblasztóma egy genetikai eredetű szemdaganat, amely a retina sejtjeiből fejlődik ki. Kialakulásához az RB1 gén mutációja szükséges, amely lehet öröklött vagy spontán. A betegség általában két év alatti gyermekeknél jelenik meg, és érintheti az egyik vagy mindkét szemet.
Mik a szemrák tünetei?
A szemrák tünetei gyakran elsőre ártalmatlannak tűnnek, ezért különösen fontos a figyelem:
- leukokória (fehéren világító pupilla);
- eltérő pupillareflexek;
- kancsalság megjelenése;
- szemmozgási zavarok;
- tartós szempirosság vagy duzzanat;
- látásvesztés jelei.
Mikor kell orvoshoz vinni a gyermeket szemprobléma miatt?
Azonnali orvosi vizsgálat javasolt, ha a gyermeknél fehér pupilla jelenik meg, hirtelen kancsalság alakul ki, vagy tartós szemproblémák jelentkeznek. Minél korábban történik meg a kivizsgálás, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.
Mit jelent a fehér pupilla?
A fehér pupilla – különösen vakuval készült képeken – eltér a normális vörös reflextől. Ez a jelenség a leukokória, amely utalhat retinoblasztómára, de más, kevésbé súlyos ok is állhat a háttérben. Minden esetben orvosi vizsgálat szükséges.
Milyen kezelési lehetőségek vannak retinoblasztóma esetén?
A kezelés a betegség stádiumától függ, és több módszer kombinációja lehet:
- műtéti eltávolítás (súlyos esetben);
- kemoterápia;
- sugárterápia;
- lézerkezelés;
- krioterápia.
Mit jelent a leukokória és mennyire veszélyes?
A leukokória a pupilla fehéres felvillanását jelenti. Ez az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, amely mögött akár súlyos szemdaganat is állhat. Bár nem minden esetben jelent rákot, mindenképpen kivizsgálást igényel.
A retinoblasztóma lehet örökletes. Ha a genetikai mutáció jelen van a családban, 50% eséllyel öröklődhet. Az örökletes forma gyakran kétoldali, és több daganat kialakulásával járhat.