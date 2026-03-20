Csúnyán pofára esett Magyar Péter Orbán Viktorral szemben – fotó

szemrák

Ha ezt látja gyermeke szemén, ne várjon – azonnal orvos kell!

Egy alig észrevehető jel is komoly betegségre utalhat a gyermekeknél, amit sok szülő csak fotókon vesz észre. A szemrák korai felismerése kulcsfontosságú, mert a betegség gyors lefolyású lehet. A tünetek gyakran hétköznapinak tűnnek, mégis komoly figyelmet igényelnek.
A szemrák – különösen a gyermekkori formája, a retinoblasztóma – ritka, de veszélyes betegség, amely a szem ideghártyájából indul ki. A gyermekkori szemrák gyakran már egészen kicsi korban jelentkezik, és akár egyetlen apró jel, például a fehér pupilla vagy a kancsalság is utalhat rá. A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit - tájékoztat a Fit Book.

Gyermekkori szemrák esetén a kancsalság is figyelmeztető jel lehet - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Mi az a retinoblasztóma és hogyan alakul ki?

A retinoblasztóma egy genetikai eredetű szemdaganat, amely a retina sejtjeiből fejlődik ki. Kialakulásához az RB1 gén mutációja szükséges, amely lehet öröklött vagy spontán. A betegség általában két év alatti gyermekeknél jelenik meg, és érintheti az egyik vagy mindkét szemet.

Mik a szemrák tünetei?

A szemrák tünetei gyakran elsőre ártalmatlannak tűnnek, ezért különösen fontos a figyelem:

  • leukokória (fehéren világító pupilla);
  • eltérő pupillareflexek;
  • kancsalság megjelenése;
  • szemmozgási zavarok;
  • tartós szempirosság vagy duzzanat;
  • látásvesztés jelei.

Mikor kell orvoshoz vinni a gyermeket szemprobléma miatt?

Azonnali orvosi vizsgálat javasolt, ha a gyermeknél fehér pupilla jelenik meg, hirtelen kancsalság alakul ki, vagy tartós szemproblémák jelentkeznek. Minél korábban történik meg a kivizsgálás, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.

Mit jelent a fehér pupilla?

A fehér pupilla – különösen vakuval készült képeken – eltér a normális vörös reflex­től. Ez a jelenség a leukokória, amely utalhat retinoblasztómára, de más, kevésbé súlyos ok is állhat a háttérben. Minden esetben orvosi vizsgálat szükséges.

A retinoblasztóma lehet örökletes. Ha a genetikai mutáció jelen van a családban, 50% eséllyel öröklődhet. Az örökletes forma gyakran kétoldali, és több daganat kialakulásával járhat.

Milyen kezelési lehetőségek vannak retinoblasztóma esetén?

A kezelés a betegség stádiumától függ, és több módszer kombinációja lehet:

  • műtéti eltávolítás (súlyos esetben);
  • kemoterápia;
  • sugárterápia;
  • lézerkezelés;
  • krioterápia.

Mit jelent a leukokória és mennyire veszélyes?

A leukokória a pupilla fehéres felvillanását jelenti. Ez az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, amely mögött akár súlyos szemdaganat is állhat. Bár nem minden esetben jelent rákot, mindenképpen kivizsgálást igényel.

