Ha ezt látja gyermeke szemén, ne várjon – azonnal orvos kell!

A szemrák – különösen a gyermekkori formája, a retinoblasztóma – ritka, de veszélyes betegség, amely a szem ideghártyájából indul ki. A gyermekkori szemrák gyakran már egészen kicsi korban jelentkezik, és akár egyetlen apró jel, például a fehér pupilla vagy a kancsalság is utalhat rá. A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit - tájékoztat a Fit Book.

Gyermekkori szemrák esetén a kancsalság is figyelmeztető jel lehet

Mi az a retinoblasztóma és hogyan alakul ki?

A retinoblasztóma egy genetikai eredetű szemdaganat, amely a retina sejtjeiből fejlődik ki. Kialakulásához az RB1 gén mutációja szükséges, amely lehet öröklött vagy spontán. A betegség általában két év alatti gyermekeknél jelenik meg, és érintheti az egyik vagy mindkét szemet.

Mik a szemrák tünetei?

A szemrák tünetei gyakran elsőre ártalmatlannak tűnnek, ezért különösen fontos a figyelem:

leukokória (fehéren világító pupilla);

eltérő pupillareflexek;

kancsalság megjelenése;

szemmozgási zavarok;

tartós szempirosság vagy duzzanat;

látásvesztés jelei.

Mikor kell orvoshoz vinni a gyermeket szemprobléma miatt? Azonnali orvosi vizsgálat javasolt, ha a gyermeknél fehér pupilla jelenik meg, hirtelen kancsalság alakul ki, vagy tartós szemproblémák jelentkeznek. Minél korábban történik meg a kivizsgálás, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.

Mit jelent a fehér pupilla?

A fehér pupilla – különösen vakuval készült képeken – eltér a normális vörös reflex­től. Ez a jelenség a leukokória, amely utalhat retinoblasztómára, de más, kevésbé súlyos ok is állhat a háttérben. Minden esetben orvosi vizsgálat szükséges.

Milyen kezelési lehetőségek vannak retinoblasztóma esetén?

A kezelés a betegség stádiumától függ, és több módszer kombinációja lehet:

műtéti eltávolítás (súlyos esetben);

kemoterápia;

sugárterápia;

lézerkezelés;

krioterápia.

Mit jelent a leukokória és mennyire veszélyes? A leukokória a pupilla fehéres felvillanását jelenti. Ez az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, amely mögött akár súlyos szemdaganat is állhat. Bár nem minden esetben jelent rákot, mindenképpen kivizsgálást igényel.

