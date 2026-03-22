Kevesen tudják, de ez az étrend segíthet szénanátha ellen

A pollenallergia – közismert nevén szénanátha – akkor alakul ki, amikor a szervezet védekező rendszere a növények pollenjeit veszélyes anyagként érzékeli. Ilyenkor olyan anyagok szabadulnak fel a szervezetben, mint a hisztamin, amely az allergiás tünetekért felelős. A szakértők szerint a megfelelő étrend segíthet szénanátha ellen, mivel csökkentheti a szervezetben a gyulladásos reakciókat.

Szénanátha ellen: ezeket az ételeket kerülje, és ezeket érdemes fogyasztani

Fotó: Brittany Colette / Unsplash

Ezeket az ételeket mindenképp kerülje el

Allergiás időszakban különösen fontos figyelni a magas hisztamintartalmú ételekre, mert ezek felerősíthetik a tüneteket.

Ilyenek például:

füstölt vagy érlelt húsok, kolbászok, szalámi

halkonzervek, hering, makréla vagy tonhal

hosszú ideig érlelt sajtok, például parmezán vagy camembert

túlérett gyümölcsök, citrusfélék, banán vagy bogyós gyümölcsök

paradicsom, spenót, savanyú káposzta

csokoládé és egyes édességek

alkoholos italok, például vörösbor vagy pezsgő

Emellett úgynevezett keresztallergia is kialakulhat. Például a nyírfapollenre allergiásoknál az alma vagy egyes csonthéjas gyümölcsök is kiválthatnak allergiás reakciót.

Fotó: Ana Maltez / Unsplash

Ezek az ételek segíthetnek szénanátha ellen

A szakértők szerint érdemes inkább alacsony hisztamintartalmú ételeket választani.

Ilyenek például:

friss húsok és halak

tejtermékek, például túró, joghurt vagy friss sajtok

alma, körte, barack vagy dinnye

zöldségek, például uborka, sárgarépa, paprika vagy cukkini

burgonya, kukorica és zöld saláták

A gyulladáscsökkentő hatású ételek is hasznosak lehetnek szénanátha ellen. A zöld leveles zöldségek, a fekete ribizli, a homoktövis vagy a bodza antioxidánsokban gazdag, így segíthetnek a gyulladás mérséklésében.

Fotó: Dan Gold / Unsplash

Egyes élelmiszerek természetes antihisztaminként hatnak

Bizonyos ételek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek természetes módon segíthetnek csökkenteni az allergiás reakciókat.

Brokkoli: magas C-vitamin-tartalma csökkentheti a légúti gyulladásokat

Petrezselyem: segíthet gátolni a hisztamin felszabadulását

Alma és vöröshagyma: quercetint tartalmaznak, amely hasonlóan működhet, mint az antihisztaminok

Az étrend is számít az allergiaszezonban

A szakértők szerint az étrend önmagában nem szünteti meg az allergiát, de jelentősen enyhítheti a tüneteket. A kiegyensúlyozott, friss alapanyagokra épülő táplálkozás fontos szerepet játszhat szénanátha ellen, különösen a pollenszezon idején – számolt be a Focus Online.