Kevesen tudják, de ez az étrend segíthet szénanátha ellen

A pollenallergia – közismert nevén szénanátha – akkor alakul ki, amikor a szervezet védekező rendszere a növények pollenjeit veszélyes anyagként érzékeli. Ilyenkor olyan anyagok szabadulnak fel a szervezetben, mint a hisztamin, amely az allergiás tünetekért felelős. A szakértők szerint a megfelelő étrend segíthet szénanátha ellen, mivel csökkentheti a szervezetben a gyulladásos reakciókat.
Ezeket az ételeket mindenképp kerülje el
Allergiás időszakban különösen fontos figyelni a magas hisztamintartalmú ételekre, mert ezek felerősíthetik a tüneteket.
Ilyenek például:
- füstölt vagy érlelt húsok, kolbászok, szalámi
- halkonzervek, hering, makréla vagy tonhal
- hosszú ideig érlelt sajtok, például parmezán vagy camembert
- túlérett gyümölcsök, citrusfélék, banán vagy bogyós gyümölcsök
- paradicsom, spenót, savanyú káposzta
- csokoládé és egyes édességek
- alkoholos italok, például vörösbor vagy pezsgő
Emellett úgynevezett keresztallergia is kialakulhat. Például a nyírfapollenre allergiásoknál az alma vagy egyes csonthéjas gyümölcsök is kiválthatnak allergiás reakciót.
Ezek az ételek segíthetnek szénanátha ellen
A szakértők szerint érdemes inkább alacsony hisztamintartalmú ételeket választani.
Ilyenek például:
- friss húsok és halak
- tejtermékek, például túró, joghurt vagy friss sajtok
- alma, körte, barack vagy dinnye
- zöldségek, például uborka, sárgarépa, paprika vagy cukkini
- burgonya, kukorica és zöld saláták
A gyulladáscsökkentő hatású ételek is hasznosak lehetnek szénanátha ellen. A zöld leveles zöldségek, a fekete ribizli, a homoktövis vagy a bodza antioxidánsokban gazdag, így segíthetnek a gyulladás mérséklésében.
Egyes élelmiszerek természetes antihisztaminként hatnak
Bizonyos ételek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek természetes módon segíthetnek csökkenteni az allergiás reakciókat.
- Brokkoli: magas C-vitamin-tartalma csökkentheti a légúti gyulladásokat
- Petrezselyem: segíthet gátolni a hisztamin felszabadulását
- Alma és vöröshagyma: quercetint tartalmaznak, amely hasonlóan működhet, mint az antihisztaminok
Az étrend is számít az allergiaszezonban
A szakértők szerint az étrend önmagában nem szünteti meg az allergiát, de jelentősen enyhítheti a tüneteket. A kiegyensúlyozott, friss alapanyagokra épülő táplálkozás fontos szerepet játszhat szénanátha ellen, különösen a pollenszezon idején – számolt be a Focus Online.
