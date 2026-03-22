Kevesen tudják, de ez az étrend segíthet szénanátha ellen

A tavaszi időszak sokak számára nemcsak a jó időt, hanem az allergiás tüneteket is jelenti. A szakértők szerint az étrend is sokat számíthat szénanátha ellen, mert egyes ételek ronthatják, míg mások enyhíthetik a tüneteket.
A pollenallergia – közismert nevén szénanátha – akkor alakul ki, amikor a szervezet védekező rendszere a növények pollenjeit veszélyes anyagként érzékeli. Ilyenkor olyan anyagok szabadulnak fel a szervezetben, mint a hisztamin, amely az allergiás tünetekért felelős. A szakértők szerint a megfelelő étrend segíthet szénanátha ellen, mivel csökkentheti a szervezetben a gyulladásos reakciókat.

Szénanátha ellen: ezeket az ételeket kerülje, és ezeket érdemes fogyasztani
Fotó: Brittany Colette / Unsplash

Ezeket az ételeket mindenképp kerülje el

Allergiás időszakban különösen fontos figyelni a magas hisztamintartalmú ételekre, mert ezek felerősíthetik a tüneteket.

Ilyenek például:

  • füstölt vagy érlelt húsok, kolbászok, szalámi
  • halkonzervek, hering, makréla vagy tonhal
  • hosszú ideig érlelt sajtok, például parmezán vagy camembert
  • túlérett gyümölcsök, citrusfélék, banán vagy bogyós gyümölcsök
  • paradicsom, spenót, savanyú káposzta
  • csokoládé és egyes édességek
  • alkoholos italok, például vörösbor vagy pezsgő

Emellett úgynevezett keresztallergia is kialakulhat. Például a nyírfapollenre allergiásoknál az alma vagy egyes csonthéjas gyümölcsök is kiválthatnak allergiás reakciót.

Kerülje a magas hisztamintartalmú ételeket!
Fotó: Ana Maltez / Unsplash

Ezek az ételek segíthetnek szénanátha ellen

A szakértők szerint érdemes inkább alacsony hisztamintartalmú ételeket választani.

Ilyenek például:

  • friss húsok és halak
  • tejtermékek, például túró, joghurt vagy friss sajtok
  • alma, körte, barack vagy dinnye
  • zöldségek, például uborka, sárgarépa, paprika vagy cukkini
  • burgonya, kukorica és zöld saláták

A gyulladáscsökkentő hatású ételek is hasznosak lehetnek szénanátha ellen. A zöld leveles zöldségek, a fekete ribizli, a homoktövis vagy a bodza antioxidánsokban gazdag, így segíthetnek a gyulladás mérséklésében.

A gyulladáscsökkentő hatású ételek is hasznosak lehetnek szénanátha ellen
Fotó: Dan Gold / Unsplash

Egyes élelmiszerek természetes antihisztaminként hatnak

Bizonyos ételek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek természetes módon segíthetnek csökkenteni az allergiás reakciókat.

  • Brokkoli: magas C-vitamin-tartalma csökkentheti a légúti gyulladásokat
  • Petrezselyem: segíthet gátolni a hisztamin felszabadulását
  • Alma és vöröshagyma: quercetint tartalmaznak, amely hasonlóan működhet, mint az antihisztaminok

Az étrend is számít az allergiaszezonban

A szakértők szerint az étrend önmagában nem szünteti meg az allergiát, de jelentősen enyhítheti a tüneteket. A kiegyensúlyozott, friss alapanyagokra épülő táplálkozás fontos szerepet játszhat szénanátha ellen, különösen a pollenszezon idején – számolt be a Focus Online.

