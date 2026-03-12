Szénanáthától szenved? Ezekkel a praktikákkal hamar búcsút inthet a gondnak

A tavaszi és nyári hónapokban a pollenallergia különösen súlyos lehet. A gyógyszerek mellett házi gyógymódok és megelőző intézkedések is segíthetnek a szénanátha tüneteinek enyhítésében – írja a Focus.de.

Egyszerű házi gyógymódok a szénanátha ellen (A kiemelt kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A szénanátha egy széles körben elterjedt allergia, amelyet a pollen okoz. Az érintettek tünetei között szerepel a tüsszentés, viszketés, orrdugulás vagy orrfolyás, valamint égő és könnyező szemek.

Sokan fáradtságtól és koncentrációs problémáktól is szenvednek, mivel a tünetek ronthatják az alvást. A tünetek főként tavasszal és nyáron jelentkeznek, amikor a fák, füvek és gyógynövények virágoznak.

Az antihisztaminokhoz hasonló gyógyszerek mellett házi gyógymódok és megelőző intézkedések is segíthetnek a tünetek enyhítésében.

Egyszerű házi praktikák szénanátha ellen

Orröblítés sós vízzel

Az orröblítés hatékony módszer lehet a pollen eltávolítására az orrnyálkahártyáról. Egy gyógyszertárban kapható tengervizes orrspray vagy sós vizes oldat segíthet kitisztítani az orrjáratokat és csökkenteni az irritációt.

Szemöblítés hideg vízzel

Az égő, viszkető szemeket enyhítheti, ha hideg vízzel vagy kamillateás borogatással óvatosan átöblítjük a szem környékét.

Gyakori szellőztetés megfelelő időben

Pollenszezonban érdemes inkább kora reggel vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció a levegőben.

Lakás tisztán tartása

A rendszeres porszívózás és felmosás segít eltávolítani a pollent a lakásból. Egy jó minőségű porszívó vagy légtisztító készülék szintén csökkentheti az allergének mennyiségét.

