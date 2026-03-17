Zöldbe borult minden: így ünnepelt a tömeg a Szent Patrik-napon

A Szent Patrik-napi parádé látványos felvonulásokkal és ünneplő tömeggel töltötte meg az utcákat. A nap hangulatát a zöldbe öltözött résztvevők, a tánc és a vidám mulatság határozta meg.

Szent Patrik-napi felvonulás San Franciscóban

Fotó: / Northfoto

Szent Patrik-napi parádé: Katalin Hercegné és az Ír Gárda

Katalin hercegné szó szerint beragyogta a Szent Patrik-napi parádét: az Ír Gárda ünnepi felvonulásán jelent meg, és elképesztően jól mutatott a sötétzöld kabátban, a hozzá passzoló kalapban és az elegáns kiegészítőkben. A walesi hercegné Aldershotban, a Mons laktanyában tűnt fel, ahol lóherét osztott a katonáknak és még az ezred kabalájának, az ír farkaskutyának is. A róla készült fotókon sugárzik, a zöld szett pedig tökéletesen kiemeli, milyen remekül áll neki ez a szín.