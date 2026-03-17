Ma van Szent Patrik napja, így ünnepel a világ

Szent Patrik az 5. században élt, és leginkább az ír kereszténység terjesztőjeként ismert. A legenda szerint háromlevelű lóherével magyarázta el a Szentháromság fogalmát, ezért a lóhere a mai napig a Szent Patrik nap szimbóluma. Élete során számos templomot és iskolát alapított, és az ír kultúrában a hit és a kitartás jelképeként maradt fenn.

Szent Patrik napja a legjelentősebb ír ünnepnek számít. A kép illusztráció. Fotó: GEORG WENDT / DPA

Szent Patrik napja

A Szent Patrik nap egyik legismertebb hagyománya a zöld viselet és a dekorációk. Dublin utcáit, New York-ot vagy akár Sydney híres operaházát minden évben zöld fénybe öltöztetik. Ez a szín nemcsak az ír tájat idézi, hanem a tavasz, a remény és a szerencse szimbóluma is.

Ünnepi szokások

Az ünnephez számos hagyomány kapcsolódik:

Parádék és felvonulások – világszerte, a legnagyobb New Yorkban és Bostonban

Zene és tánc – ír népzene, dudák, valamint tradicionális táncok jellemzik a rendezvényeket

Ételek és italok – különleges ír ételek, például húsos piték és zöld sörök szolgálják az ünneplést

Helyi szimbólumok – lóhere, aranytallér és a shamrock motívumai mindenütt feltűnnek.

Miért fontos ma?

A Szent Patrik nap nemcsak az ír identitást ünnepli, hanem az összetartozást és a kultúrák közötti kapcsolatokat is. Az elmúlt évtizedekben a globalizáció révén egy olyan ünneppé vált, amely mindenki számára lehetőséget ad az örömre, a közösségi élményre és a kultúrák iránti tisztelet kifejezésére. Minden évben, március 17-én, a világ egy pillanatra Írország szíveként dobog, és mindenki részesévé válik egy több száz éves hagyománynak. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy évszázados hagyományra tekint vissza Szent Patrik napja.