Origo SportNyíl
szépségverseny

Bizarr pillanat a színpadon – egy szépségversenyző fogai beszéd közben estek ki

Egy szokatlan jelenet pillanatok alatt bejárta az internetet, és rengeteg reakciót váltott ki világszerte. A szépségkirálynő története azonban nem csak a váratlan helyzet miatt lett emlékezetes, hanem azért is, ahogyan kezelte azt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szépségversenybalesetfogsor

A szépségkirálynő szereplése egy thaiföldi verseny előválogatóján egészen váratlan fordulatot vett, amikor beszéd közben meglazultak a fogaira rögzített héjak, majd kiesett a fogsora. A felvételen Kamolwan Chanago látható, aki éppen bemutatkozó beszédét mondta, amikor bekövetkezett az incidens. Ahelyett azonban, hogy zavarba jött volna és elhagyta volna a színpadot, röviden hátat fordított a közönségnek, hogy visszaigazítsa a fogait - tájékoztat a The Sun.

A szépségkirálynő nem hagyta, hogy a váratlan helyzet megállítsa
Fotó: YouTube

Hogyan reagált a közönség a szépségkirálynő baleset után?

A nézők reakciója szinte azonnal megváltoztatta a helyzet hangulatát: a közönség hangos tapssal biztatta a versenyzőt, aki ezt követően magabiztosan visszalépett, és befejezte beszédét.

A jelenet különösen azért keltett nagy visszhangot, mert a versenyző végig megőrizte lélekjelenlétét, sőt a végén még mosolyogva pózolt a kameráknak is. A videó rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában, ahol sokan a profizmusát és bátorságát emelték ki.

Az eset a Miss Grand Thailand szépségverseny előválogatóján történt, a végső győztest hétvégén koronázzák meg. A nyertes képviselheti majd Thaiföldet a 2026-os Miss Grand International világversenyen Indiában.

