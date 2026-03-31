Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Lazacspermától a madárürülékig – döbbenetes szépségtrendek hódítják meg a világot

37 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre bizarrabb kozmetikai kezelések terjednek a közösségi médiában – és ami még meghökkentőbb: világsztárok is esküsznek rájuk. Lazacspermából kivont DNS, madárürülékes arcpakolás vagy éppen „vámpírkezelés” – elsőre őrültségnek hangzik, de vajon működnek is ezek a szépségtrendek?
szépségtrendlazacbőrápolásspermaszöul

Az új szépségtrend egyik központja Szöul, ahol a szépségipar folyamatosan új, sokszor meghökkentő eljárásokkal áll elő. Az egyik legnépszerűbb kezelés során lazacspermájából származó DNS-t fecskendeznek a bőr középső rétegébe. A cél nem a feltöltés, hanem a bőr „újraindítása”: a sejtek regenerációjának serkentése és a bőr minőségének javítása, hívta fel a figyelmet a bbc.com.

Az új szépségtrendek közé tartozik a tisztított madárürülékkel történő arckezelés – Fotó: pexels.com 

A módszer nem teljesen légből kapott – eredetileg sebgyógyítási kutatásokból indult, ahol a DNS-töredékek segíthetik a szövetek regenerációját. Egyes vizsgálatok szerint javíthatja a bőr hidratáltságát, rugalmasságát és csökkentheti a ráncokat. De a tudományos bizonyítékok egyelőre korlátozottak.

Bizarr szépségtrend: madárürülék az arcra

Talán még bizarrabb a híres „gésa arckezelés”, amely speciálisan tisztított madárürüléket használ. Bár ez elsőre undorítónak tűnhet, van mögötte némi logika: az anyag karbamidot és aminosavakat tartalmaz, amelyek valóban hidratálhatják és világosíthatják a bőrt. Fontos azonban: ezek nem „utcáról felszedett” anyagok, hanem laboratóriumban tisztított, módosított összetevők.

Vérrel az arc fiatalításáért

A „vámpír arckezelésként” ismert eljárás során a páciens saját vérét használják fel. A vérből kivonják a növekedési faktorokban gazdag plazmát, majd visszainjektálják a bőrbe. Ez a módszer már komolyabb tudományos érdeklődést váltott ki: egyes kutatások szerint javíthatja a bőr rugalmasságát és csökkentheti a ráncokat – de az eredmények erősen változóak.

Őrült trendek vagy ősi praktikák új köntösben?

Bármennyire furcsák ezek a kezelések, nem teljesen példátlanok. A történelem során is alkalmaztak meghökkentő szépségpraktikákat:

  • Kleopátra állítólag szamártejben fürdött
  • középkori receptek babot és ecetet ajánlottak bőrápolásra
  • egyes kultúrákban ma is természetes növényi pasztákat használnak

Sőt, ezek közül több módszer modern tudományos alapot is nyert.

TikTok-trend vagy veszélyes őrület?

Nem minden „újítás” kap zöld utat a szakértőktől. A közösségi médiában terjedő extrém ötletek – például menstruációs vér arcpakolásként való használata – komoly kritikát váltanak ki. A bőrgyógyászok szerint ezek inkább figyelemfelkeltő, sokkoló trendek, mint valódi megoldások.

A kutatók már a következő generációs megoldásokon dolgoznak: kollagénpótlás, a bőr mikrobiomjának befolyásolása, sőt olyan anyagok fejlesztése, amelyek a bőrön keresztül az egész szervezet működésére hatnak.

De vajon tényleg jobbak ezek a furcsa kezelések, mint a hagyományos krémek? Sok szakértő szerint nem feltétlenül. A biztos alap továbbra is a jól bevált rutin: fényvédelem, hidratálás és bizonyított hatóanyagok.

Holttestekből származó zsírt fecskendeznek bele nőkbe

Meghökkentő új szépségtrend hódít az Egyesült Államokban, ahol kozmetikai műtétek során másoktól kinyert zsírszövettel formálják át a páciensek alakját. A beavatkozás során a mellek és a fenék nagyobbításához közvetlenül egy-egy holttest szervezetéből származó zsírt használnak fel az orvosok.

Elmebeteg és veszélyes szokás terjed a fiatal nők körében

Az új szépségtrend sokakat tévútra visz: a hírességeket követve extrém beavatkozásokra vállalkoznak. A bordaeltávolítás egyre népszerűbb, de az áhított tökéletes alak ára komoly egészségügyi kockázat lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!