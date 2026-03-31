Lazacspermától a madárürülékig – döbbenetes szépségtrendek hódítják meg a világot

Az új szépségtrend egyik központja Szöul, ahol a szépségipar folyamatosan új, sokszor meghökkentő eljárásokkal áll elő. Az egyik legnépszerűbb kezelés során lazacspermájából származó DNS-t fecskendeznek a bőr középső rétegébe. A cél nem a feltöltés, hanem a bőr „újraindítása”: a sejtek regenerációjának serkentése és a bőr minőségének javítása, hívta fel a figyelmet a bbc.com.

Az új szépségtrendek közé tartozik a tisztított madárürülékkel történő arckezelés – Fotó: pexels.com

A módszer nem teljesen légből kapott – eredetileg sebgyógyítási kutatásokból indult, ahol a DNS-töredékek segíthetik a szövetek regenerációját. Egyes vizsgálatok szerint javíthatja a bőr hidratáltságát, rugalmasságát és csökkentheti a ráncokat. De a tudományos bizonyítékok egyelőre korlátozottak.

Bizarr szépségtrend: madárürülék az arcra

Talán még bizarrabb a híres „gésa arckezelés”, amely speciálisan tisztított madárürüléket használ. Bár ez elsőre undorítónak tűnhet, van mögötte némi logika: az anyag karbamidot és aminosavakat tartalmaz, amelyek valóban hidratálhatják és világosíthatják a bőrt. Fontos azonban: ezek nem „utcáról felszedett” anyagok, hanem laboratóriumban tisztított, módosított összetevők.

Vérrel az arc fiatalításáért

A „vámpír arckezelésként” ismert eljárás során a páciens saját vérét használják fel. A vérből kivonják a növekedési faktorokban gazdag plazmát, majd visszainjektálják a bőrbe. Ez a módszer már komolyabb tudományos érdeklődést váltott ki: egyes kutatások szerint javíthatja a bőr rugalmasságát és csökkentheti a ráncokat – de az eredmények erősen változóak.

Őrült trendek vagy ősi praktikák új köntösben?

Bármennyire furcsák ezek a kezelések, nem teljesen példátlanok. A történelem során is alkalmaztak meghökkentő szépségpraktikákat:

Kleopátra állítólag szamártejben fürdött

középkori receptek babot és ecetet ajánlottak bőrápolásra

egyes kultúrákban ma is természetes növényi pasztákat használnak

Sőt, ezek közül több módszer modern tudományos alapot is nyert.

TikTok-trend vagy veszélyes őrület?

Nem minden „újítás” kap zöld utat a szakértőktől. A közösségi médiában terjedő extrém ötletek – például menstruációs vér arcpakolásként való használata – komoly kritikát váltanak ki. A bőrgyógyászok szerint ezek inkább figyelemfelkeltő, sokkoló trendek, mint valódi megoldások.