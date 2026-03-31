Lazacspermától a madárürülékig – döbbenetes szépségtrendek hódítják meg a világot

Az új szépségtrend egyik központja Szöul, ahol a szépségipar folyamatosan új, sokszor meghökkentő eljárásokkal áll elő. Az egyik legnépszerűbb kezelés során lazacspermájából származó DNS-t fecskendeznek a bőr középső rétegébe. A cél nem a feltöltés, hanem a bőr „újraindítása”: a sejtek regenerációjának serkentése és a bőr minőségének javítása, hívta fel a figyelmet a bbc.com.
A módszer nem teljesen légből kapott – eredetileg sebgyógyítási kutatásokból indult, ahol a DNS-töredékek segíthetik a szövetek regenerációját. Egyes vizsgálatok szerint javíthatja a bőr hidratáltságát, rugalmasságát és csökkentheti a ráncokat. De a tudományos bizonyítékok egyelőre korlátozottak.
Bizarr szépségtrend: madárürülék az arcra
Talán még bizarrabb a híres „gésa arckezelés”, amely speciálisan tisztított madárürüléket használ. Bár ez elsőre undorítónak tűnhet, van mögötte némi logika: az anyag karbamidot és aminosavakat tartalmaz, amelyek valóban hidratálhatják és világosíthatják a bőrt. Fontos azonban: ezek nem „utcáról felszedett” anyagok, hanem laboratóriumban tisztított, módosított összetevők.
Vérrel az arc fiatalításáért
A „vámpír arckezelésként” ismert eljárás során a páciens saját vérét használják fel. A vérből kivonják a növekedési faktorokban gazdag plazmát, majd visszainjektálják a bőrbe. Ez a módszer már komolyabb tudományos érdeklődést váltott ki: egyes kutatások szerint javíthatja a bőr rugalmasságát és csökkentheti a ráncokat – de az eredmények erősen változóak.
Őrült trendek vagy ősi praktikák új köntösben?
Bármennyire furcsák ezek a kezelések, nem teljesen példátlanok. A történelem során is alkalmaztak meghökkentő szépségpraktikákat:
- Kleopátra állítólag szamártejben fürdött
- középkori receptek babot és ecetet ajánlottak bőrápolásra
- egyes kultúrákban ma is természetes növényi pasztákat használnak
Sőt, ezek közül több módszer modern tudományos alapot is nyert.
TikTok-trend vagy veszélyes őrület?
Nem minden „újítás” kap zöld utat a szakértőktől. A közösségi médiában terjedő extrém ötletek – például menstruációs vér arcpakolásként való használata – komoly kritikát váltanak ki. A bőrgyógyászok szerint ezek inkább figyelemfelkeltő, sokkoló trendek, mint valódi megoldások.
A kutatók már a következő generációs megoldásokon dolgoznak: kollagénpótlás, a bőr mikrobiomjának befolyásolása, sőt olyan anyagok fejlesztése, amelyek a bőrön keresztül az egész szervezet működésére hatnak.
De vajon tényleg jobbak ezek a furcsa kezelések, mint a hagyományos krémek? Sok szakértő szerint nem feltétlenül. A biztos alap továbbra is a jól bevált rutin: fényvédelem, hidratálás és bizonyított hatóanyagok.
Holttestekből származó zsírt fecskendeznek bele nőkbe
Meghökkentő új szépségtrend hódít az Egyesült Államokban, ahol kozmetikai műtétek során másoktól kinyert zsírszövettel formálják át a páciensek alakját. A beavatkozás során a mellek és a fenék nagyobbításához közvetlenül egy-egy holttest szervezetéből származó zsírt használnak fel az orvosok.
Elmebeteg és veszélyes szokás terjed a fiatal nők körében
Az új szépségtrend sokakat tévútra visz: a hírességeket követve extrém beavatkozásokra vállalkoznak. A bordaeltávolítás egyre népszerűbb, de az áhított tökéletes alak ára komoly egészségügyi kockázat lehet.