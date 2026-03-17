Figyelmeztetés! Így alakulhat ki szepszis egy fertőzésből

A 33 éves nő egy tályog eltávolítására végzett műtét után lett rosszul, amikor a seb elfertőződött. Bár többször is orvosi segítséget kért, az elsőként felírt gyógyszer rossz antibiotikum volt, amely nem a megfelelő baktérium ellen hatott. A vizsgálat szerint orvosi mulasztás is történt, mert az alkalmazott antibiotikum kezelés nem felelt meg a kórház irányelveinek, így a fertőzés tovább súlyosbodott - tájékoztat a Daily Mail.
Hogyan vezethet rossz antibiotikum szepszishez?
Ha a bakteriális fertőzésre nem a megfelelő antibiotikumot adják, a kórokozók tovább szaporodhatnak a szervezetben. Ilyenkor a fertőzés a véráramba juthat, ami szepszist idézhet elő.
A nem megfelelő antibiotikum kezelés különösen veszélyes lehet műtétek után, amikor a szervezet már eleve gyengébb, és a baktériumok könnyebben terjedhetnek.
Milyen tünetei vannak a szepszisnek?
A szepszis tünetei gyorsan súlyosbodhatnak, ezért fontos időben felismerni őket. A leggyakoribb jelek:
- magas láz vagy hidegrázás;
- gyors szívverés;
- nehézlégzés vagy gyors légzés;
- zavartság vagy szokatlan álmosság;
- alacsony vérnyomás;
- erős gyengeség vagy rossz közérzet;
- hideg, sápadt vagy foltos bőr.
Ha ezek a tünetek fertőzés után jelentkeznek, azonnali orvosi ellátás szükséges.
Miért veszélyes a szepszis műtét után?
Műtét után a szervezet immunrendszere gyakran gyengébb, a seb pedig belépési pontot jelenthet a baktériumok számára. Ha fertőzés műtét után alakul ki, a baktériumok könnyebben bekerülhetnek a véráramba.
Ha a fertőzést nem kezelik időben vagy a rossz antibiotikum miatt nem hatékony a terápia, a folyamat gyorsan szepszissé fajulhat, amely többszervi elégtelenséghez és akár halálhoz is vezethet.
Hogyan lehet időben felismerni a szepszist?
A korai felismerés kulcsfontosságú. A szakértők szerint fontos figyelni a fertőzés romló jeleire, különösen műtét után. Ha a beteg állapota hirtelen romlik, magas láz, erős gyengeség, gyors pulzus vagy légszomj jelentkezik, az azonnali kivizsgálást igényel. A gyors diagnózis és a megfelelő antibiotikum kezelés sok esetben életet menthet.
Órák alatt végzetes lehet: ezek a jelek utalhatnak a rettegett állapotra
A szepszis egy fertőzés nyomán alakulhat ki, és nagyon gyorsan súlyosra fordulhat. A vérmérgezés akkor válik különösen veszélyessé, amikor a szervezet káros immunválasza már a szervek működését is fenyegeti. A szakértők szerint minden késlekedő óra növeli a halál kockázatát.
Koraszülött csecsemők haltak bele a súlyos fertőzésbe a kórházban
Koraszülött csecsemők haltak meg fertőzés miatt egy kórházban Olaszországban. A 23. és 27. hétre született babák a fertőzött mosogatószer miatt betegedhettek meg, nem sokkal később belehaltak a fertőzésbe.