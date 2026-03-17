Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

szepszis

Figyelmeztetés! Így alakulhat ki szepszis egy fertőzésből

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy fiatal édesanya tragikus halála rázta meg a közvéleményt, miután egy rutinszerű beavatkozás után súlyos szövődmények alakultak ki. Az eset hátterében szepszis állt, amely a beszámolók szerint nem megfelelő antibiotikum-kezelés után alakult ki.
szepszisantibiotikumos kezeléshalál

A 33 éves nő egy tályog eltávolítására végzett műtét után lett rosszul, amikor a seb elfertőződött. Bár többször is orvosi segítséget kért, az elsőként felírt gyógyszer rossz antibiotikum volt, amely nem a megfelelő baktérium ellen hatott. A vizsgálat szerint orvosi mulasztás is történt, mert az alkalmazott antibiotikum kezelés nem felelt meg a kórház irányelveinek, így a fertőzés tovább súlyosbodott - tájékoztat a Daily Mail.

szepszis Illustration of Klebsiella, a genus of Gram-negative bacteria often associated with hospital-acquired infections. These bacteria can cause pneumonia, urinary tract infections and sepsis, especially in immunocompromised individuals. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP)
A szepszis gyors felismerése életmentő lehet - Képünk illusztráció
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Hogyan vezethet rossz antibiotikum szepszishez?

Ha a bakteriális fertőzésre nem a megfelelő antibiotikumot adják, a kórokozók tovább szaporodhatnak a szervezetben. Ilyenkor a fertőzés a véráramba juthat, ami szepszist idézhet elő. 

A nem megfelelő antibiotikum kezelés különösen veszélyes lehet műtétek után, amikor a szervezet már eleve gyengébb, és a baktériumok könnyebben terjedhetnek.

Milyen tünetei vannak a szepszisnek?

A szepszis tünetei gyorsan súlyosbodhatnak, ezért fontos időben felismerni őket. A leggyakoribb jelek:

  • magas láz vagy hidegrázás;
  • gyors szívverés;
  • nehézlégzés vagy gyors légzés;
  • zavartság vagy szokatlan álmosság;
  • alacsony vérnyomás;
  • erős gyengeség vagy rossz közérzet;
  • hideg, sápadt vagy foltos bőr.

Ha ezek a tünetek fertőzés után jelentkeznek, azonnali orvosi ellátás szükséges.

Miért veszélyes a szepszis műtét után?

Műtét után a szervezet immunrendszere gyakran gyengébb, a seb pedig belépési pontot jelenthet a baktériumok számára. Ha fertőzés műtét után alakul ki, a baktériumok könnyebben bekerülhetnek a véráramba. 

Ha a fertőzést nem kezelik időben vagy a rossz antibiotikum miatt nem hatékony a terápia, a folyamat gyorsan szepszissé fajulhat, amely többszervi elégtelenséghez és akár halálhoz is vezethet.

Hogyan lehet időben felismerni a szepszist?

A korai felismerés kulcsfontosságú. A szakértők szerint fontos figyelni a fertőzés romló jeleire, különösen műtét után. Ha a beteg állapota hirtelen romlik, magas láz, erős gyengeség, gyors pulzus vagy légszomj jelentkezik, az azonnali kivizsgálást igényel. A gyors diagnózis és a megfelelő antibiotikum kezelés sok esetben életet menthet.

Órák alatt végzetes lehet: ezek a jelek utalhatnak a rettegett állapotra

A szepszis egy fertőzés nyomán alakulhat ki, és nagyon gyorsan súlyosra fordulhat. A vérmérgezés akkor válik különösen veszélyessé, amikor a szervezet káros immunválasza már a szervek működését is fenyegeti. A szakértők szerint minden késlekedő óra növeli a halál kockázatát.

Koraszülött csecsemők haltak bele a súlyos fertőzésbe a kórházban

Koraszülött csecsemők haltak meg fertőzés miatt egy kórházban Olaszországban. A 23. és 27. hétre született babák a fertőzött mosogatószer miatt betegedhettek meg, nem sokkal később belehaltak a fertőzésbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!