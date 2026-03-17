Figyelmeztetés! Így alakulhat ki szepszis egy fertőzésből

A 33 éves nő egy tályog eltávolítására végzett műtét után lett rosszul, amikor a seb elfertőződött. Bár többször is orvosi segítséget kért, az elsőként felírt gyógyszer rossz antibiotikum volt, amely nem a megfelelő baktérium ellen hatott. A vizsgálat szerint orvosi mulasztás is történt, mert az alkalmazott antibiotikum kezelés nem felelt meg a kórház irányelveinek, így a fertőzés tovább súlyosbodott - tájékoztat a Daily Mail.

A szepszis gyors felismerése életmentő lehet - Képünk illusztráció

Hogyan vezethet rossz antibiotikum szepszishez?

Ha a bakteriális fertőzésre nem a megfelelő antibiotikumot adják, a kórokozók tovább szaporodhatnak a szervezetben. Ilyenkor a fertőzés a véráramba juthat, ami szepszist idézhet elő.

A nem megfelelő antibiotikum kezelés különösen veszélyes lehet műtétek után, amikor a szervezet már eleve gyengébb, és a baktériumok könnyebben terjedhetnek.

Milyen tünetei vannak a szepszisnek?

A szepszis tünetei gyorsan súlyosbodhatnak, ezért fontos időben felismerni őket. A leggyakoribb jelek:

magas láz vagy hidegrázás;

gyors szívverés;

nehézlégzés vagy gyors légzés;

zavartság vagy szokatlan álmosság;

alacsony vérnyomás;

erős gyengeség vagy rossz közérzet;

hideg, sápadt vagy foltos bőr.

Ha ezek a tünetek fertőzés után jelentkeznek, azonnali orvosi ellátás szükséges.

Miért veszélyes a szepszis műtét után?

Műtét után a szervezet immunrendszere gyakran gyengébb, a seb pedig belépési pontot jelenthet a baktériumok számára. Ha fertőzés műtét után alakul ki, a baktériumok könnyebben bekerülhetnek a véráramba.

Ha a fertőzést nem kezelik időben vagy a rossz antibiotikum miatt nem hatékony a terápia, a folyamat gyorsan szepszissé fajulhat, amely többszervi elégtelenséghez és akár halálhoz is vezethet.

Hogyan lehet időben felismerni a szepszist?

A korai felismerés kulcsfontosságú. A szakértők szerint fontos figyelni a fertőzés romló jeleire, különösen műtét után. Ha a beteg állapota hirtelen romlik, magas láz, erős gyengeség, gyors pulzus vagy légszomj jelentkezik, az azonnali kivizsgálást igényel. A gyors diagnózis és a megfelelő antibiotikum kezelés sok esetben életet menthet.