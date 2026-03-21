Földrengés indíthatta el a halálos hullámot, ami tragédiához vezetett

A nő – aki tapasztalt úszónak számított – egy általában nyugodt partszakaszon merészkedett a vízbe, miután a szállodai medencét zárva találta. Lánya elmondása szerint a szerencsétlen baleset úgy következett be, hogy édesanyja egy úgynevezett „kék lagúnánál” úszott, amelyet a helyiek és a turisták is biztonságosnak tartanak. A nő azonban a sziklák közelében tartózkodott, amikor hirtelen egy rendkívüli erejű hullám érkezett – számolt be a Mirror.

A szerencsétlen baleset Tenerife Costa Adeje üdülőövezetében történt

Földrengés okozhatta a szerencsétlen balesetet

A feltételezések szerint a jelenséget egy, a térségben bekövetkezett földrengés válthatta ki, amely felkavarhatta a tengert. A hullám nagy erővel a parthoz sodorta a nőt, aki a becsapódás következtében súlyos sérüléseket szenvedett.

A beszámolók szerint Rose Buck az ütközés után azonnal elvesztette az eszméletét, és percekig a víz alatt maradt. A parton tartózkodók értesítették a mentőket, akik hosszú újraélesztési kísérlet után stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították.

Rose Buck, la turista de 56 años que murió arrastrada por una ola gigante en Tenerife: “Era una buena nadadora” https://t.co/6TpBBiAybT — Diario de Avisos (@diariodeavisos) March 20, 2026

Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, azonban a súlyos fejsérülés és az oxigénhiány miatt kialakult agykárosodás végül végzetesnek bizonyult. A család beleegyezésével lekapcsolták a lélegeztetőgépről, a nő március 8-án hunyt el.

A tragédia hátterében egy február végén történt, 4,1-es erősségű földrengés is állhatott, amely a feltételezések szerint hozzájárulhatott a rendkívüli hullám kialakulásához.

A családot mélyen megrázta az eset. Lánya úgy fogalmazott: édesanyja számára az úszás a nyugalmat jelentette, és soha nem gondolta volna, hogy éppen a vízben történik vele tragédia.

Hozzátette, rengeteg támogatást kaptak ismerősöktől és idegenektől egyaránt, ami valamelyest enyhíti a veszteség fájdalmát.

