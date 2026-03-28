Sokkoló mellékhatást tapasztaltak egy ismert gyógyszernél

Egy Parkinson-kórra felírt gyógyszer súlyos személyiségváltozást okozott egy betegnél, ami a család életét is felforgatta. A Pramipexole nevű gyógyszer mellékhatásaként súlyos szexfüggőség jelentkezett a férfinál.
Döbbenetes történetet osztott meg egy brit özvegy: Parkinson-kóros férjét egyik pillanatról a másikra szexfüggővé tette a felírt gyógyszer. Jane Ryde szerint férjénél hirtelen kényszeres szexuális viselkedést okoztak a Pramipexole nevű gyógyszer mellékhatásai. A nő számára hónapokig tarthatott, mire feldolgozta férj szexfüggőségét – írja a Daily Mail.

Szexfüggőség is lehet a Pramipexole nevű gyógyszer mellékhatása – Fotó: Unsplash

Szexfüggőség: a Parkinson-gyógyszer mellékhatása

Jane Ryde elmondása szerint férje hirtelen pornográf anyagokat kezdett gyűjteni, naponta többször követelte a szexet, és gyakran hajnalig böngészte az interneten a házi vagy profi pornóvideókat.

Egy éjszaka alatt valaki olyanná vált, akit nem ismertem fel

– mesélte az özvegy, aki igyekezett megvédeni felnőtt gyermekeiket attól, mi történt, és sokáig senkinek sem beszélt a problémáról. A betegtájékoztató az impulzuskontroll-zavarokat ritka mellékhatásként említi, azonban egy korábbi kutatás szerint a dopamin agonistát szedő betegek akár 17 százalékánál is jelentkezhetnek ilyen problémák. 

Ezek közé tartozhat a szexfüggőség, a szerencsejáték-függőség vagy más kényszeres viselkedésformák.

A Pramipexole a dopamin agonisták közé tartozik, amelyeket Parkinson-kór mellett más betegségek, például nyugtalan láb szindróma kezelésére is alkalmaznak. Az Egyesült Királyság gyógyszerfelügyelete már vizsgálja, szükséges-e szigorúbb figyelmeztetés a betegtájékoztatókban, hogy a betegek és családtagjaik időben felismerjék a veszélyes mellékhatásokat.

Sokan úgy gondolják, hogy a vény nélkül megvásárolható készítmények teljesen biztonságosak. Egy szakértői összefoglaló azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy több széles körben használt gyógyszer is komoly kockázatot hordozhat, ha nem megfelelően alkalmazzák – akár függőséghez vagy súlyos egészségkárosodáshoz is vezethetnek.

Egy friss kutatás új kérdéseket vet fel a népszerű fogyókúrás és cukorbetegség elleni gyógyszerek biztonságával kapcsolatban. A GLP-1 alapú készítmények, például az Ozempic és a Wegovy esetében egyes jelentések szerint ritka, de súlyos szemészeti problémák is előfordulhatnak.

 

