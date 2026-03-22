Próbálta már? Ez a szexpóz garantáltan új szintre emeli az élvezetet

Ha szeretne egy könnyen élvezhető, mégis izgalmas szexpózt kipróbálni, a pillangópóz tökéletes választás. Ez a póz kényelmes, ugyanakkor intenzíven stimulálja a G-pontot, és lehetővé teszi, hogy mindenki a saját ritmusában élvezze az együttlétet – írja a badgirlsbible.com.

Fotó: Unsplash

Ezért érdemes kipróbálni a pillangó szexpózt

Mik a pillangópóz előnyei? Elsősorban a kényelem és a fokozott élvezet. A pillangópóz lényege, hogy a nő hátradől, miközben a férfi felemeli a csípőjét – a lábak a férfi vállán vagy derekán pihennek, így a behatolás pontosan a vagina felső falát érinti, ami közvetlen G-pont-stimulációt eredményez. A pozíció ideális mindenkinek, aki szeretné fokozni az orgazmusélményt.

A csípő felemelésével a behatolás könnyebben irányítható.

A lábak pihentetése a vállakon vagy a derékon extra kényelmet ad.

Párnák használata segít elkerülni a fáradtságot.

A nő szabályozhatja a csípő magasságát a fokozott élvezetért.

Kitűnő lehetőség a G-pont közvetlen stimulálására és intenzív orgazmusra.

Fotó: Shutterstock

A férfi és a nő szerepe a pillangópózban

Ebben a szexpózban a mozgás nagy részét a férfi végzi, aki állva vagy térdelve emeli a csípőt, és irányítja a ritmust. A nő hátradőlve élvezheti az orgazmust, de akár aktívan is közreműködhet: a csípő emelésével vagy a lábak pozicionálásával fokozhatja a stimulációt.

Kényelmi tippek és variációk

A klasszikus pillangópóz mellett több variáció fokozhatja az élvezetet. Például a lábak vállon tartása, a derékszögű hajlítás vagy a csípő enyhe oldalra fordítása új dimenziókat nyit a stimulációban. Párnák használatával még kényelmesebbé tehető a pozíció, így a felek hosszabb ideig élvezhetik az együttlétet. A pillangópóz rugalmasan alkalmazkodik mindkét fél igényeihez, legyen szó pihentető vagy intenzív élményről, így mindenki megtalálhatja benne a számára legjobb ritmust és kényelmet.

