Ön is szedi ezeket? Súlyos betegséget okozhatnak

Ha szeretne egy kis extra gondoskodást adni a szívének, érdemes tisztában lenni azzal, mely táplálékkiegészítők segíthetnek valóban, és melyek lehetnek ártalmasak. A világ lakosságának közel egyharmada szenved valamilyen szív- és érrendszeri betegségben, amely évente mintegy 17 millió ember halálát okozza világszerte. Nem csoda, hogy a gyógyszertári polcok tele vannak különböző tablettákkal, kapszulákkal és porokkal, amelyek azt ígérik, hogy támogatják a szív egészségét. Azonban a szakértők figyelmeztetnek: nem minden termék éri meg a pénzünket, sőt, egyesek kifejezetten károsak lehetnek – írja a New York Post.

Táplálékkiegészítők, amik segítik a szív egészségét (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Tiffany DiPietro kardiológus szerint a legjobb kiegészítők általában specifikus egészségügyi állapotokra javasoltak. Három táplálékkiegészítő azonban mindenkinek alkalmas, aki egy kis extra törődést szeretne adni a szívének.

Hasznos szívet támogató táplálékkiegészítők

Az egyik leghatékonyabb kiegészítő az útifűmaghéjpor, amelyet a legtöbben a székrekedés enyhítésére használnak. A kutatások szerint az útifűmaghéj segíthet csökkenteni a rossz LDL-koleszterint, amely az artériákban lerakódva növeli a szívbetegségek, szívroham és stroke kockázatát. Emellett támogathatja a bél egészségét és a vércukorszint egyensúlyát étkezések után, így hasznos kiegészítő lehet különösen azok számára, akiknek kevés rostot tartalmaz az étrendje.

A másik kiegészítő a Koenzim Q10 (CoQ10), egy vitaminszerű antioxidáns, amely segíti a sejtek energiatermelését, védi őket a károsodástól, és támogatja új sejtek növekedését. Bár a szervezet természetes módon is termeli, sokan szednek kiegészítőként a szív egészségének és a fokozott energiaszint támogatására.

A harmadik hasznos szívtámogató táplálékkiegészítő a magnézium, amely alapvető ásványi anyag, és számos élettani folyamatban részt vesz, például a szívverés stabilizálásában, a normál vérnyomás fenntartásában és a gyulladások szabályozásában. Sok felnőtt nem jut elegendő magnéziumhoz az étrendjében, ami hiányhoz vezethet, és ebben az esetben a kiegészítés hasznos lehet.