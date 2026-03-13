Ön is szedi ezeket? Súlyos betegséget okozhatnak

Ha szeretne egy kis extra gondoskodást adni a szívének, érdemes tisztában lenni azzal, mely táplálékkiegészítők segíthetnek valóban, és melyek lehetnek ártalmasak. A világ lakosságának közel egyharmada szenved valamilyen szív- és érrendszeri betegségben, amely évente mintegy 17 millió ember halálát okozza világszerte. Nem csoda, hogy a gyógyszertári polcok tele vannak különböző tablettákkal, kapszulákkal és porokkal, amelyek azt ígérik, hogy támogatják a szív egészségét. Azonban a szakértők figyelmeztetnek: nem minden termék éri meg a pénzünket, sőt, egyesek kifejezetten károsak lehetnek – írja a New York Post.
Tiffany DiPietro kardiológus szerint a legjobb kiegészítők általában specifikus egészségügyi állapotokra javasoltak. Három táplálékkiegészítő azonban mindenkinek alkalmas, aki egy kis extra törődést szeretne adni a szívének.
Hasznos szívet támogató táplálékkiegészítők
Az egyik leghatékonyabb kiegészítő az útifűmaghéjpor, amelyet a legtöbben a székrekedés enyhítésére használnak. A kutatások szerint az útifűmaghéj segíthet csökkenteni a rossz LDL-koleszterint, amely az artériákban lerakódva növeli a szívbetegségek, szívroham és stroke kockázatát. Emellett támogathatja a bél egészségét és a vércukorszint egyensúlyát étkezések után, így hasznos kiegészítő lehet különösen azok számára, akiknek kevés rostot tartalmaz az étrendje.
A másik kiegészítő a Koenzim Q10 (CoQ10), egy vitaminszerű antioxidáns, amely segíti a sejtek energiatermelését, védi őket a károsodástól, és támogatja új sejtek növekedését. Bár a szervezet természetes módon is termeli, sokan szednek kiegészítőként a szív egészségének és a fokozott energiaszint támogatására.
A harmadik hasznos szívtámogató táplálékkiegészítő a magnézium, amely alapvető ásványi anyag, és számos élettani folyamatban részt vesz, például a szívverés stabilizálásában, a normál vérnyomás fenntartásában és a gyulladások szabályozásában. Sok felnőtt nem jut elegendő magnéziumhoz az étrendjében, ami hiányhoz vezethet, és ebben az esetben a kiegészítés hasznos lehet.
Étrend-kiegészítők, amelyeket jobb kerülni
Bizonyos táplálékkiegészítők akár veszélyesek is lehetnek, különösen szívbetegséggel, ritmuszavarral, kontrollálatlan vérnyomással, szívelégtelenséggel vagy vérhígító gyógyszereket szedő betegek esetében. Ilyenek például a serkentő- és fogyasztószerek, amelyek az anyagcsere gyorsítását, az étvágy elnyomását vagy a zsírégetést ígérik, de növelhetik a vérnyomást és kiválthatják a szívdobogás-érzést.
Az E-vitamin vagy a béta-karotin antioxidánsok, bár fontos szerepet játszanak a szervezetben, nem bizonyított, hogy valóban jót tesznek a szívnek. Különösen a nagy dózisú E-vitamin növelheti a szívelégtelenség, az agyvérzés és akár a halálozás kockázatát, ezért nem javasolt szívbetegség megelőzésére.
A szárított édesgyökér emelheti a vérnyomást és csökkentheti a káliumszintet, ami sok szívbeteg számára veszélyes kombináció. Egyes gyógynövényes kiegészítők, például a ginkgo, ginseng vagy nagy dózisú fokhagymakivonat, vérhígítót szedők esetében fokozhatják a vérzés kockázatát, ezért ilyen esetben mindig érdemes orvossal konzultálni.
