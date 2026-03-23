Ez a tényező több szívbetegséghez vezethet, mint a dohányzás

Egy nemzetközi kutatás szerint a szívbetegség kockázatát nemcsak az életmódbeli tényezők, például a dohányzás növelhetik, hanem a környezeti hatások is. A The Lancet szaklapban megjelent 2023-as modellvizsgálat arra jutott, hogy a vérben található ólom jelentős mértékben hozzájárulhat a szív- és érrendszeri halálozásokhoz világszerte.
A szívbetegség egyik kevésbé ismert oka
A kutatók becslése szerint 2019-ben világszerte több mint 5,5 millió ember halála hozható összefüggésbe az ólomterheléssel és az ebből fakadó szív- és érrendszeri betegségekkel.
Az eredmények azt sugallják, hogy az ólom hatása sokkal jelentősebb lehet, mint korábban gondolták. A vizsgálat adatai alapján az esetek túlnyomó többsége alacsony és közepes jövedelmű országokban fordult elő.
Hogyan hat az ólom a szívre?
A szakértők szerint az ólom több módon is károsíthatja a szervezetet. A kutatók a modelljükben nemcsak a vérnyomás növekedését vették figyelembe, hanem más folyamatokat is, például:
- az artériák megkeményedését
- az érrendszeri károsodást
- a szív működésének romlását
Ezek a folyamatok hosszú távon növelhetik a szívbetegség és a szívroham kockázatát.
A gyermekek fejlődésére is hatással lehet
A vizsgálat szerint az ólom nemcsak a felnőttek egészségére jelenthet veszélyt. A kutatók becslése alapján 2019-ben világszerte mintegy 765 millió IQ-pontnyi veszteség érhette az öt év alatti gyermekeket az ólomterhelés miatt.
Európában csökkent a kockázat, de a probléma nem tűnt el
Az európai országokban – köztük Németországban – az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az ólomterhelés. Ennek egyik oka az volt, hogy megszüntették az ólmozott benzin használatát.
A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az ólom ma is jelen lehet a környezetben, például régi épületek vízvezetékeiben vagy bizonyos talajokban. Ezért a kutatók szerint továbbra is fontos a környezeti kockázatok csökkentése, hiszen ezek hosszú távon a szívbetegség előfordulását is befolyásolhatják – számolt be a FITBOOK magazin.
