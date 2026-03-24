Ezekkel az egyszerű szokásokkal elkerülheti a szívrohamot

Egy friss kutatás szerint nem szükséges drasztikus életmódváltás ahhoz, hogy jelentősen csökkentsük a szívroham kockázatát. A tudósok arra jutottak, hogy már néhány apró, mindennapi szokás megváltoztatása is komoly hatással lehet a szív- és érrendszer egészségére – írja a DailyMail.

Már néhány perc plusz séta és alvás is csökkentheti a szívroham kockázatát (A kép illusztráció.)

A vizsgálat eredményei alapján például az is sokat számít, ha valaki naponta mindössze 11 perccel többet alszik, 4,5 perccel több tempós sétát iktat be a napjába, és egy kicsit több zöldséget fogyaszt. Ezek az apró változtatások együttesen akár 10 százalékkal is csökkenthetik a szívroham és más súlyos keringési betegségek kialakulásának esélyét.

A kutatásban több mint 53 ezer középkorú brit vett részt, akiket éveken keresztül követtek nyomon. A szakemberek okoseszközök segítségével elemezték a résztvevők alvási és mozgási szokásait, míg az étrendi adatokat önbevallás alapján gyűjtötték. A nyolcéves időszak alatt több mint kétezer súlyos szív- és érrendszeri eseményt – köztük szívrohamot és stroke-ot – regisztráltak.

Az eredményekből kirajzolódott, hogy mi tekinthető ideális életmódnak a szívroham megelőzése szempontjából. A szakértők szerint a napi 8–9 óra alvás, a kiegyensúlyozott étrend és a legalább 42 perc közepes vagy intenzív testmozgás kombinációja akár 57 százalékkal is csökkentheti a szívroham és a stroke kockázatát.

A közepes intenzitású mozgás nem feltétlenül jelent megerőltető edzést: már a tempós séta, a kerékpározás vagy akár a kertészkedés is ide sorolható. Az intenzívebb mozgásformák, például a futás vagy az úszás még nagyobb védelmet nyújthatnak, de a kutatók hangsúlyozzák, hogy a legfontosabb a rendszeresség.

A szakemberek szerint a legnagyobb előnye ezeknek az apró változtatásoknak az, hogy könnyen beépíthetők a mindennapokba. Sokan ugyanis nehezen tartanak fenn drasztikus életmódváltást, míg néhány perccel több mozgás vagy egy kis plusz alvás hosszú távon is tartható szokás lehet.

