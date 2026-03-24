Ezekkel a lépésekkel csökkenthető a szívroham kockázata

A szívroham kockázata a koleszterinszint miatt már gyerekkorban elkezdődhet. A megelőzés részeként ezért egyre fontosabbá válhat a korai szűrés. Gyerekeknél már 9-11 éves korban érdemes koleszterinvizsgálatot végezni. Ennek célja, hogy időben kiszűrjék az örökletes problémákat, például a családi magas koleszterinszintet, amely észrevétlenül növeli a szívroham kockázatát – hívta fel a figyelmet a Focus.de.

Felnőttkorban sem szabad hátradőlni: 19 éves kortól rendszeres, legalább ötévente ismételt vizsgálatot javasolnak.

A szívroham megelőzése nem ott kezdődik, ahol sokan hiszik

A szakértők hangsúlyozzák: nem egyetlen rossz laboreredmény a döntő, hanem az, hogy mennyi ideig marad magas az úgynevezett „rossz” LDL-koleszterin szintje. Minél tovább magas ez az érték, annál nagyobb az esély a szívrohamra vagy a stroke-ra – még akkor is, ha a tünetek sokáig nem jelentkeznek.

Az új ajánlások egy korszerűbb kockázatbecslést is bevezetnek, amely nemcsak a következő 10 évre, hanem akár 30 évre előre próbálja megjósolni a szív- és érrendszeri betegségek esélyét. Ez azért fontos, mert az érelmeszesedés lassan, évtizedek alatt alakul ki – így a valódi veszély gyakran jóval korábban kezdődik, mint amikor észrevesszük.

Szigorúbb határértékek jönnek

Az új irányelvek szerint az LDL-koleszterin célértékei is szigorodnak:

az átlagos felnőtteknél: 100 mg/dl alatt

magas kockázat esetén: 70 mg/dl alatt

szívbetegség után: akár 55 mg/dl alatt

Az üzenet egyszerű: minél alacsonyabb az LDL-szint, annál kisebb az esély a súlyos szív- és érrendszeri problémákra.

Van egy rejtett kockázati tényező, amit sokan nem ismernek

A szakértők egy kevésbé ismert értékre, az úgynevezett Lp(a)-ra is felhívják a figyelmet. Ez egy örökletes tényező, amelyet elég egyszer megmérni, viszont komolyan növelheti a szívroham esélyét. A gond az, hogy életmóddal szinte nem befolyásolható – ezért különösen fontos, hogy aki érintett, más területeken (például LDL-csökkentés) még tudatosabb legyen.

Hiába népszerűek, nem működnek a „csodaszerek”

A kutatások egy másik, sokakat érintő kérdésben is egyértelműek: a különféle étrend-kiegészítők – például halolaj, fokhagyma vagy kurkuma – nem csökkentik érdemben a koleszterinszintet. Egy vizsgálat szerint egy alacsony dózisú, receptköteles gyógyszer 35 százalékkal csökkentette az LDL-szintet, míg a népszerű kiegészítők semmilyen mérhető hatást nem mutattak.