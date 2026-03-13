Egyre több nagyragadozó bukkan fel a szomszédos országban – farkasokra és medvékre figyelmeztetnek

Jelentős farkas- és barnamedve-populáció él Szlovéniában, a legfrissebb felmérések szerint mindkét vad stabil és számottevő állománnyal van jelen az országban – közölték a szlovén természetvédelmi hatóságok.

Genetikai kutatások alapján stabil farkasállomány él Szlovénia erdős térségeiben - Képünk illusztráció

Fotó: SILAS STEIN / DPA

Jelentős farkas- és medveállomány él Szlovéniában

A genetikai felmérés adatai szerint a farkasállomány az utóbbi években ismét növekedett. A 2024-2025-ös megfigyelési időszakban 16 farkasfalka jelenlétét mutatták ki, a teljes állományt mintegy 147 egyedre becsülik, amelyek közül 113-at azonosítottak.

A falkák elsősorban az ország erdős és dombvidéki térségeiben - többek között a Pokljuka, Jelovica, Trnovski Gozd, Nanos, Bloke, Vremscica, a Javorniki és a Kocevje környéki területeken - élnek, de a legutóbbi megfigyelési időszakban a Pohorje térségében is kimutatták jelenlétüket, ahol évtizedek óta nem volt állandó a faj jelenléte. Szaporodást 11 falkában igazoltak, öt esetben pedig nem tudták meghatározni a státuszt. A falkák területén kívül további 32 egyedet észleltek. A megfigyelési időszakban nem találtak bizonyítékot farkas és házi kutya közötti kereszteződésre.

A genetikai mintákat 2024 augusztusa és 2025 júniusa között gyűjtötték, és a becslések elkészítésénél korábbi szlovéniai, olaszországi és horvátországi kutatások adatait is figyelembe vették.

Szlovénia nagyragadozó-állománya stabil

A legfrissebb adatok szerint a barnamedve-populáció is számottevő Szlovéniában. A számítások alapján 2023 tavaszán mintegy 954 egyed élhetett az országban, ami az eddigi legmagasabb becsült érték, míg őszre számuk 737-re csökkent.

A medvék terjedése lassú, a Ljubljanát Koperrel összekötő autópálya pedig jelentős akadályt jelent a mozgásukban. A nőstényekből álló magpopuláció főként az ország déli részén, valamint nyugat- és közép-szlovéniai területeken él.

A természeti erőforrások minisztériuma szerint a medveállomány 2022 óta csökken, ami a populáció tervezett, fokozatos mérséklésének eredménye. A cél a tavaszi állomány mintegy 800 egyed körüli szinten tartása. A medvék pusztulásának többsége engedélyezett kilövéshez köthető, az illegális elejtések ritkák.

Medvetámadás Szlovákiában: a fia szeme láttára marcangolta az apát a vadállat

Súlyos medvetámadás rázta meg a hétvégén Szlovákiát, amikor egy 57 éves férfire rontott rá egy nőstény medve az erdőben. A medvetámadás során az áldozat életét végül a fia mentette meg, aki kénytelen volt lelőni a vadállatot, hogy kiszabadítsa apját a marcangoló állat karmaiból.