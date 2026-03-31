Óriási bálnába csapódott a szörfös – hajszálon múlt az élete

Az eset a népszerű Crissy Field közelében történt, ahol Eric Kramer éppen szörfözött, mit sem sejtve arról, hogy életveszélyes pillanatok várnak rá. A férfi nyugodtan siklott a vízen, amikor a több tonnás tengeri emlős hirtelen a felszínre tört közvetlenül előtte. Az ütközés elkerülhetetlen volt: a szörfös a becsapódás erejétől lerepült a deszkájáról, és a vízbe zuhant. A jelenetet videó is megörökítette, amely azóta futótűzként terjed az interneten, számolt be a New York Post.

Bálnának ütközött a szörfös – Fotó: Youtube/ Windsurfing.TV

„Egy bálnás nap volt…” – így reagált a szörfös

A férfi később közösségi oldalán számolt be a történtekről:

Egy „bálnás” nap volt… Próbáltam óvatos lenni, mert már korábban is láttam bálnákat a környéken, ezért lelassítottam. De az utolsó körnél egyszerűen felbukkant előttem.

Hozzátette: hatalmas szerencse, hogy sem neki, sem az állatnak nem esett baja.

Durva vita robbant ki az interneten

A kommentelők azonban nem voltak ennyire elnézőek. Sokan kritizálták a szörföst, amiért egyáltalán vízre ment, miközben tudta, hogy bálnák vannak a közelben. Egyesek arra is felhívták a figyelmet, hogy a tengeri emlősöktől legalább 90 méteres távolságot kellene tartani – ezt a szabályt Kramer láthatóan nem tudta betartani.

Az eset ismét rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlan a vadon élő állatok viselkedése. Egy több tonnás bálna felbukkanása nemcsak lenyűgöző látvány, hanem komoly veszélyforrás is lehet.

