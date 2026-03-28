Egyre többen küzdenek szorongással – riasztó ok lehet a háttérben

Az utóbbi évek kutatásai egyre erőteljesebb kapcsolatot mutatnak a szorongás és a közösségi média használata között gyermekkorban. Az Imperial College London legújabb vizsgálata szerint azok a gyerekek, akik naponta több mint három órát töltenek online felületeken, nagyobb eséllyel tapasztalják a depresszió és a szorongás tüneteit tinédzserkorukban. A szakértők szerint az alvásritmus felborulása, különösen az iskolai napokon, kulcsfontosságú tényező lehet a mentális egészség romlásában – írja az Independent.

A kutatások szoros kapcsolatot mutatnak a szorongás és a közösségi média használata között (illsztráció)

Hogyan befolyásolja a közösségi média a gyerekek szorongását?

A kutatás során 2 350 londoni iskolást vizsgáltak, 11-12 éves korban, majd újra 13-15 évesen. Az eredmények azt mutatták, hogy a napi három órát meghaladó közösségi média használata összefügg a szorongás és depresszió tüneteinek gyakoriságával. A kutatók szerint a késői lefekvés és az alvásidő csökkenése lehet a fő oka annak, hogy ezek a gyerekek hosszú távon érzékenyebbek lesznek mentális problémákra.

A kapcsolat összetett, nem mondhatjuk, hogy a közösségi média önmagában okozza a szorongást, de a túlzott használat és az alvásmegvonás hosszú távon mindenképp hatással van a mentális egészségre

– nyilatkozták a szakértők.

Mi lehet a megoldás a szorongás csökkentésére?

A szakértők szerint kulcsfontosságú, hogy az iskolákban nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális kompetencia és az alvás fontosságának tudatosítása. Bár egyesek a 16 év alattiak számára a közösségi média teljes tilalmát javasolják, jelenleg nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a platformok önmagukban károsak lennének. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a szorongás kialakulása összetett, ezért folyamatos kutatásra és a gyermekek digitális szokásainak tudatos kezelésére van szükség. A közösségi média hatása gyerekekre nem csak a használat idejétől függ, hanem attól is, hogyan illeszkedik az alvásukhoz és a mindennapi életükhöz.

Aggasztó összefüggést találtak a kutatók a cukros italok és a szorongás között

Egy átfogó nemzetközi elemzés szerint a cukros italok rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a szorongásos zavarok gyakoribb előfordulásával a serdülők körében. A 10 és 19 év közötti fiatalokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy azoknál, akik gyakran fogyasztanak üdítőket, energiaitalokat vagy más cukros italokat, átlagosan 34 százalékkal magasabb a szorongás kialakulásának kockázata.