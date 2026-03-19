Vízelvezető csatornában találták meg a fiatal tévésztár holttestét

Jordan Wright holttestét egy csatornában találták meg Thaiföldön, Phuket közelében, ami sokkolta a rajongókat. A rejtélyes körülmények között elhunyt sztár esete egyelőre megválaszolatlan kérdéseket hagy maga után – írja a USMagazine.

Rengeteg a megválaszolatlan kérdés a fiatal sztár halála körül.

Rejtély övezi a fiatal sztár halálát

A beszámolók szerint Wright arccal lefelé feküdt a vízben, amikor rátaláltak. A hatóságok szerint egy közeli hotelben szállt meg, ahonnan nem jelentkezett ki időben. A szobájában nem találtak erőszakra utaló nyomokat, ami tovább növeli a rejtélyt.

Biztonsági kamerák felvételei alapján a férfi nyugtalanul viselkedett, és többször is fel-alá járkált.

Végül elhagyta a szállodát, de a telefonját és a szállodai belépőkártyáját egy közeli bankfiókban találták meg. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy történt-e bűncselekmény, vagy más állhat a háttérben.

Az is felmerült, hogy a szervezetében lehettek tudatmódosító szerek,

de ezt még nem erősítették meg.

Wright néhány nappal korábban még boldog képeket osztott meg thaiföldi nyaralásáról az Instagram-oldalán. A rajongók és ismerősök megrendülten búcsúznak, sokan értetlenül állnak a fiatal valóságshow-sztár hirtelen halála előtt.

Meghalt a dögös influenszer

A 27 éves török divatinfluenszert, Ayşegül Eraslant saját otthonában találták holtan, miután családja nem tudta elérni. A fiatal nő nem sokkal korábban még utazásról tért haza, és egy színész is meglátogatta a halála előtt, az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok.

Életét vesztette a Radio1 műsorvezetője

Elhunyt Dave Jamieson, a BBC Radio 1 egykori műsorvezetője, aki Spanyolországban élt az utóbbi években. A hír sokkolta a rádiós szakmát és kollégáit is.