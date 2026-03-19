Sztárbotrány: kilencéves kislányt molesztált a híres celeb

Ismert család neve került reflektorfénybe. Óriási botrányba keveredett a 19 Kids and Counting sztárja, Joseph Duggar szexuálisan zaklatott egy gyereket – írja a Daily Star.

A sztár a nyaralás során zaklatta a kislányt.

Fotó (illusztráció): Unsplash

Letartóztatták a valóságshow-sztárt

A hatóságok szerint az eset évekkel ezelőtt történt Floridában, de csak most jutott el a nyomozás a letartóztatásig. A botrányba keveredett sztár ellen 12 év alatti sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és szeméremsértő magatartás miatt emeltek vádat.

A férfi állítólag arra kérte a lányt, hogy üljön az ölébe, elkezdte simogatni a combját, majd a gyerek alsóneműjét és nemi szervét súrolta.

Durragot az arkansasi Washington megyei börtönben tartják fogva. Joseph testvére, Josh jelenleg 12 és fél éves börtönbüntetését tölti, miután 2021 decemberében bűnösnek találták gyermekbántalmazást ábrázoló anyagok átvételében és birtoklásában.

Josh Duggar's Brother Arrested, Faces Charges For Sexual Activity With a Minor https://t.co/f86G6etqE3 pic.twitter.com/gghbGLt4OH — TMZ (@TMZ) March 18, 2026

Éveken át molesztálta a lányát

Évekig tartó rémálomban élt egy fiatal miskolci lány, mire az ügy eljutott a hatóságokhoz. Egy férfi más gyermekek mellett a saját lányához is közeledett, a molesztálás éveken át rendszeres volt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.