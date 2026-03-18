Teljesen leállt a berlini repülőtér, több száz járat érintett

Teljesen leállt a légi utasforgalom szerdán Berlinben, a Brandenburg repülőtéren (BER) a Verdi szakszervezet egész napos figyelmeztető sztrájkot hirdetett a folyamatban lévő bérvita miatt az MTI információi szerint. A reptér üzemeltetetőjének vezérigazgatója, Aletta von Massenbach aránytalannak nevezte a sztrájkot, különösen „az iráni háború miatti amúgy is feszült helyzetben”.

A Verdi szakszervezet figyelmeztető sztrájkja miatt reggel óta egyetlen utasszállító repülőgép sem száll fel vagy landol a BER repülőtéren. Fotó: JULIAN DENGLER / DPA

Aletta von Massenbach jelezte, a következő tárgyalási fordulót március 25-re tűzték ki, és bízik a megállapodásban.

A munkabeszüntetés reggel 6 órakor kezdődött és éjfélig tart. A repülőtér üzemeltetője, a Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) közlése szerint szerdán valamennyi induló és érkező járatot törölték. Összesen mintegy 445 járatot érint az intézkedés és körülbelül 57 ezer utast.

A légitársaságok többsége előzetesen értesítette az utasokat, akik így nagyrészt meg sem jelentek a terminálokon; a csarnokok szinte üresen maradtak. Az utasokat arra kérték, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal az átfoglalási lehetőségek és alternatív utazási megoldások egyeztetése érdekében.

A sztrájkban mintegy 2000-2200, az FBB-nél dolgozó alkalmazott vesz részt, köztük a tűzoltóság, a forgalomirányítás és a terminálüzemeltetés munkatársai.

Bár egyes szolgáltatásokat – például a biztonsági ellenőrzéseket vagy a földi kiszolgálást – nem érint a munkabeszüntetés, a kulcsfontosságú területek leállása miatt a repülőtér működtetése nem biztosítható.

Országos sztrájk bénította meg a tömegközlekedést

Németországban jelentős fennakadások voltak a helyi és városkörnyéki közlekedésben. A sztrájk csaknem mind a 16 tartományt érintett, és egész nap komoly nehézségeket okozott az ingázóknak.

Lezuhant egy repülőgép, csak 3 órával később vették észre, hogy eltűnt

Kisrepülőgép zuhant le néhány pillanattal a felszállás után az Egyesült Államokban. A repülőgép-balesetben a pilóta életét vesztette, a roncsokat azonban csak 3 órával a tragédia után vették észre.