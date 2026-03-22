Kórházat ért támadás – gyerekek is vannak az áldozatok között

Egy szudáni kórház elleni támadásban legalább 64 ember halt meg, köztük 13 gyermek – jelentette szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, aki „a civilek, az egészségügyi dolgozók és a humanitárius segélymunkások védelmének biztosítására" szólított fel.

Szudán konfliktusai egyre több civil életét követelik

Fotó: Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz/x

Szudánban sokan meghaltak egy kórház elleni támadásban

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X közösségi oldalon azt írta, hogy „ezúttal a Kelet-Dárfúr fővárosban, Ed-Daeinben található egyetemi kórházat érte támadás, amely legalább 64 halálos áldozatot követelt, köztük 13 gyermeket, két ápolót, egy orvost és több beteget".

A WHO szerint a támadásban nehéz fegyvereket vetettek be, ami a gyógyszerkészleteket és más gyógyászati eszközök raktárát is érintette.

Elég vér folyt már. Elég szenvedést okoztak már. Ideje véget vetni a szudáni konfliktusnak, és szavatolni a civilek, az egészségügyi dolgozók és a humanitárius segélymunkások védelmét

– vélekedett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

Az ENSZ szudáni humanitárius irodája szombaton kijelentette, hogy „megdöbbenéssel fogadta a kelet-dárfúri kórház elleni támadást". Szudánban 2023 áprilisában robbant ki polgárháború a kormányt 2021 óta irányító Abdel Fattáh al-Burháni tábornok és a Mohamed Hamdan Dagalo tábornok vezette Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadómilícia között azután, hogy nem tudtak megegyezni az utóbbinak a hadseregbe integrálásáról. A hatalmas nyugati Dárfúr régió ma már nagyrészt a félkatonai erők kezében van, míg a hadsereg ellenőrzi Szudán keleti, középső és északi részét.

Az ország több területére kiterjedt konfliktusban, ami lakott területeket, iskolákat és kórházakat is ért, már több mint 40 ezer ember vesztette életét az ENSZ adatai szerint, de segélyszervezetek úgy vélik, az áldozatok valódi száma ennek többszöröse is lehet.

.@WHO has verified yet another attack on health care in #Sudan. This time, Al Deain Teaching Hospital in East Darfur's capital, Al Deain, was struck, killing at least 64 people, including 13 children, two female nurses, one male doctor, and multiple patients.



As a result of this… pic.twitter.com/RAwDR5YVjd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 21, 2026

Brutális mészárlás Dél-Szudánban: több mint száz embert öltek meg

Ismét súlyos erőszakhullám rázta meg Afrikát, amely komoly nemzetközi aggodalmat váltott ki. Dél-Szudán Ruweng megyéjében egy fegyveres támadásban 122 ember vesztette életét, köztük 82 civil.