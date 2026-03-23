Öt éve történt a Szuezi-csatorna legnagyobb blokádja, ami megbénította a globális kereskedelmet

A több mint 400 méter hosszú hajó erős szél és homokvihar közepette haladt át a Szuezi-csatornán, amikor hirtelen elvesztette az irányíthatóságát. Az eredmény döbbenetes volt: az orra belefúródott a csatorna egyik partjába, a fara pedig a másik oldalt zárta el – teljesen blokkolva a világ egyik legfontosabb vízi útvonalát. A hajó szó szerint „keresztbe állt”, és ezzel megbénította a teljes forgalmat.

Elképesztő látványt nyújtott a szatelitfelvételen a Szuezi-csatorna útvonalát eltorlaszoló, keresztbe fordult, hatalmas konténerszállító hajó – Fotó: - / Satellite image ©2021 Maxar Tech

A Szuezi-csatorna a világ egyik legfontosabb útvonala

A Szuezi-csatorna kulcsfontosságú kapcsolat Európa és Ázsia között: a globális kereskedelem mintegy 12 százaléka halad át rajta.

A baleset után:

több mint 400 hajó torlódott fel a két oldalon

olajszállítók, konténerhajók és LNG-tankerek várakoztak

a világ ellátási láncai azonnal akadozni kezdtek

Minden nap milliárdokba került a blokád

A szakértők szerint a csatorna lezárása napi 9-10 milliárd dolláros (3000-3370 milliárd forint) veszteséget okozott a globális kereskedelemben. Ez azt jelentette, hogy késések alakultak ki a szállítmányozásban, nőni kezdtek az árak, egyes cégek pedig komoly hiányokkal szembesültek. A világ gazdasága szó szerint egyetlen hajó fogságába került.

A mentési munkálatok látványos és feszült körülmények között zajlottak: kotróhajók próbálták kiszabadítani az orr-részt, vontatóhajók tucatjai dolgoztak a megmozdításon, több ezer tonna homokot kellett eltávolítani. A művelet napokig tartott, miközben az egész világ lélegzet-visszafojtva figyelte az eseményeket.

Végül március 29-én sikerült kiszabadítani az Ever Given hajót.

Az internet is „ráugrott” a történetre

A történet nemcsak gazdasági, hanem kulturális jelenséggé is vált:

mémek milliói lepték el az internetet

a kis markológép a gigantikus hajó mellett szinte szimbólummá vált

a „hogyan akadt el?” kérdés világszerte beszédtéma lett

Hosszú távú következmények: újragondolták a kereskedelmet

A baleset után a világ komoly tanulságokat vont le: több vállalat elkezdte diverzifikálni a szállítási útvonalakat, felértékelődtek az alternatív tengeri és szárazföldi útvonalak, több figyelmet kezdtek el fordítani a globális ellátási láncok sérülékenységére. Egyértelművé vált, hogy a modern gazdaság sokkal törékenyebb, mint azt korábban gondolták.