Öt éve történt a Szuezi-csatorna legnagyobb blokádja, ami megbénította a globális kereskedelmet

A több mint 400 méter hosszú hajó erős szél és homokvihar közepette haladt át a Szuezi-csatornán, amikor hirtelen elvesztette az irányíthatóságát. Az eredmény döbbenetes volt: az orra belefúródott a csatorna egyik partjába, a fara pedig a másik oldalt zárta el – teljesen blokkolva a világ egyik legfontosabb vízi útvonalát. A hajó szó szerint „keresztbe állt”, és ezzel megbénította a teljes forgalmat.
A Szuezi-csatorna a világ egyik legfontosabb útvonala
A Szuezi-csatorna kulcsfontosságú kapcsolat Európa és Ázsia között: a globális kereskedelem mintegy 12 százaléka halad át rajta.
A baleset után:
- több mint 400 hajó torlódott fel a két oldalon
- olajszállítók, konténerhajók és LNG-tankerek várakoztak
- a világ ellátási láncai azonnal akadozni kezdtek
Minden nap milliárdokba került a blokád
A szakértők szerint a csatorna lezárása napi 9-10 milliárd dolláros (3000-3370 milliárd forint) veszteséget okozott a globális kereskedelemben. Ez azt jelentette, hogy késések alakultak ki a szállítmányozásban, nőni kezdtek az árak, egyes cégek pedig komoly hiányokkal szembesültek. A világ gazdasága szó szerint egyetlen hajó fogságába került.
A mentési munkálatok látványos és feszült körülmények között zajlottak: kotróhajók próbálták kiszabadítani az orr-részt, vontatóhajók tucatjai dolgoztak a megmozdításon, több ezer tonna homokot kellett eltávolítani. A művelet napokig tartott, miközben az egész világ lélegzet-visszafojtva figyelte az eseményeket.
Végül március 29-én sikerült kiszabadítani az Ever Given hajót.
Az internet is „ráugrott” a történetre
A történet nemcsak gazdasági, hanem kulturális jelenséggé is vált:
- mémek milliói lepték el az internetet
- a kis markológép a gigantikus hajó mellett szinte szimbólummá vált
- a „hogyan akadt el?” kérdés világszerte beszédtéma lett
Hosszú távú következmények: újragondolták a kereskedelmet
A baleset után a világ komoly tanulságokat vont le: több vállalat elkezdte diverzifikálni a szállítási útvonalakat, felértékelődtek az alternatív tengeri és szárazföldi útvonalak, több figyelmet kezdtek el fordítani a globális ellátási láncok sérülékenységére. Egyértelművé vált, hogy a modern gazdaság sokkal törékenyebb, mint azt korábban gondolták.
Mi okozta valójában a balesetet?
A hivatalos vizsgálatok szerint több tényező együtt vezetett a szerencsétlen szituációhoz: erős oldalszél, korlátozott manőverezési lehetőség a szűk csatornában, emberi tényezők. A pontos felelősség megállapítása hónapokig vita tárgya volt.
A Ever Given esete örökre bevonult a történelembe, mint az egyik leglátványosabb és legtanulságosabb logisztikai katasztrófa. Egyetlen hajó, hat nap, és egy világméretű leállás – ritkán látható ennyire kézzelfoghatóan, mennyire összefonódott a globális gazdaság.
Ma is tapasztaljuk, milyen erős gazdasági hatása van, ha egy fontos tengeri útvonalat blokkolnak
Ma is tapasztaljuk, milyen erős gazdasági hatása van, ha egy fontos tengeri útvonalat blokkolnak
A tajvani Evergreen Marine jelentős flottabővítésről hozott döntést: a társaság legfeljebb 1,47 milliárd dollár értékben 23 új konténerszállító hajót rendel, ami jól mutatja a vállalat optimizmusát a globális kereskedelem iránt, még a piacok jelenlegi ingadozása közepette is.