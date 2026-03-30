Káosz Oroszországban: városok kerültek víz alá, hidak omlottak össze – több százezren maradtak áram nélkül

A dagesztáni fővárosban, Mahacskalában szombaton hirdettek szükségállapotot, miután a heves esőzések következtében utcák, házak és teljes városrészek kerültek víz alá. A hatóságok azonnal megkezdték a mentési munkálatokat, miközben több mint száz embert már ki is kellett menekíteni az elárasztott otthonokból. A helyzet tovább romlik: a közeli Bujnakszk városában földcsuszamlás-veszély miatt evakuálják a lakosságot, számolt be az aa.com.tr.

A brutális áradások miatt Dagesztánban szükségállapotot hirdettek – Fotó: x.com/abc News

Szükségállapot: félmillió ember áram nélkül

A katasztrófa egyik legsúlyosabb következménye az energiaellátás összeomlása. Több mint félmillió ember maradt áram nélkül, miután a víz elöntötte a legfontosabb elektromos elosztóközpontokat. A hatóságok szerint a javítási munkálatokat jelentősen nehezíti a folyamatos áradás, amely számos területet továbbra is elérhetetlenné tesz.

A pusztítás mértékét jól mutatja, hogy két vasúti híd is összeomlott a térségben, megbénítva a közlekedést. Több út járhatatlanná vált, miközben egyes települések teljesen elszigetelődtek. A vasúti közlekedést több szakaszon leállították, miután a síneket és az állomásokat is elöntötte a víz.

Földcsuszamlások és sziklaomlások – újabb veszély leselkedik

Nemcsak az árvíz, hanem a földmozgások is komoly fenyegetést jelentenek. Több hegyvidéki térségben már lezárták az utakat a földcsuszamlások miatt, miközben a mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak az akadályok elhárításán.

A szomszédos Csecsenföldön sem jobb a helyzet: az orkánerejű széllel kísért esőzések áramkimaradásokat, hídkárokat és további áradásokat okoztak. A térségben magas készültséget rendeltek el, és a viharriasztás továbbra is érvényben van.

Mi jöhet még? – a legrosszabb még hátravan

A meteorológusok szerint a veszély még nem múlt el: a heves esőzések folytatódhatnak, ami újabb áradásokat és földcsuszamlásokat idézhet elő. A hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, de egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza az élet a normális kerékvágásba. A térség lakói most minden eddiginél nehezebb napokat élnek át.

