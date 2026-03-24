Érkezik a szuper El Niño, mindent felboríthat a brutális jelenség

A Föld légköri és óceáni áramlásainak összefüggő rendszere határozza meg a napi időjárást. Idén azonban a kutatók szerint a szuper El Niño jelenség várható, amely jelentősen módosíthatja ezeket a mintázatokat – írja az Independent.

A jelenség hatása előre nehezen kiszámítható, de a Washington Post meteorológusa, Ben Noll szerint a szárazságok, áradások, hőhullámok és hurrikánok helye, intenzitása és gyakorisága is megváltozhat. A legújabb európai modellek szerint augusztusig 22 százalék az esélye a szuper El Niño kialakulásának.

Az El Niño egy, a Csendes-óceánon előforduló természetes időjárási jelenség, amely nagyjából 2–7 évente fordul elő. A jelenség lényege, hogy a szokásos keleti és nyugati áramlások megszakadnak: a keleti Csendes-óceán vizének felmelegedése megváltoztatja a légáramlatokat, ami szélsőséges időjárási eseményeket okozhat az egész bolygón.

Szuper El Niño körülbelül 10–15 évente fordul elő, és komoly következményekkel járhat: hőhullámok, áradások és viharok formájában.

Egy erős El Niño globálisan melegebbé teheti az időjárást, így az Egyesült Államok nyugati államaiban forró nyárra számíthatunk, ami súlyosbíthatja a tűzvészeket Kaliforniában és Oregonban. Ezzel szemben a délkeleti államokban gyakran hűvösebb nyár alakul ki.

A szuper El Niño felgyorsíthatja a globális felmelegedést

Ha az ipari civilizáció nem melegítette volna az elmúlt évszázadokban a bolygót, az El Niño extra hője lassan eloszlott volna. Ma azonban a tudósok attól tartanak, hogy a jelenség tartós és hirtelen globális hőmérséklet-emelkedést okozhat.

