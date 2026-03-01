Videón ahogy a dubaji reptéren eluralkodik a káosz és a rettegés

Legalább kilenc ember meghalt és 27-en megsérültek az izraeli Beit Shemesh városában történt rakétatámadásban. Az iráni támadás tovább élezte a feszültséget a Közel-Keleten, miután megtorló csapásokat mért az Egyesült Államok és Izrael korábbi légitámadásaira adott válaszként – írja a BBC.

Legalább kilenc ember meghalt és 27-en megsérültek az izraeli Beit Shemesh városában történt rakétatámadásban. Fotó: WISAM HASHLAMOUN / ANADOLU

Abu Dhabiban és Kuvaitban is halálos áldozatokról érkezett jelentés, miközben több tucat ember sérült meg a térség különböző pontjain végrehajtott támadások során. A légi közlekedés akadozik, több légtérben is zárlatot rendeltek el. A dubaji reptér tömve van, emberek százai várják, hogy elhagyhassák a nagyvárost.

Elővigyázatosságból több tartályhajó-tulajdonos, olajipari nagyvállalat és kereskedőház felfüggesztette a nyersolaj-, üzemanyag- és cseppfolyósított földgáz szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül, miután az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra, Teherán pedig közölte, hogy lezárta a hajózást.

Dróncsapás érte a Burj Al Arabot, a luxusépületet. A szállodában kisebb tűz keletkezett, személyi sérülés nem történt. Dubajban óvóhelyre menekültek az emberek a rakétatámadások elől.

Dróntámadás ért egy olajtankert, másodpercek alatt kellett menekülnie a legénységnek

Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében. Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.