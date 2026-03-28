Lánybanda vert meg egy 12 éves lányt – videón a brutális támadás

Sokkoló támadás történt egy forgalmas buszmegállóban, ahol egy lánybanda megvert egy 12 éves lányt. Az esetről videófelvétel is készült, a rendőrség nyomozást indított az ügyben. A brutális támadás oka egyelőre nem tisztázott – írja a Daily Mail.

Brutális támadás áldozata lett egy 12 éves lány (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Fényes nappal történt a támadás

A felvételek szerint a több mint öt főből álló lánycsoport iskolai egyenruhában vette körül a fiatalabb lányt egy nyugat-sydney-i buszpályaudvaron. A videón hallható, ahogy az egyik idősebb lány arra biztatja a többieket, hogy támadják meg az áldozatot, akit ezután a földre löktek, majd ütni és rúgni kezdték, miközben a lány megpróbált felállni, és a kezével védte az arcát.

A beszámolók szerint a támadás körülbelül egy percig tartott, és már az első másodpercekben több rúgás érte a lány fejét.

Az incidensnek végül egy férfi járókelő vetett véget, aki segített a földről felállni az áldozatnak. A mentők később kórházba szállították, a támadók addigra elhagyták a helyszínt.

A lány nagynénje szerint az áldozat nem ismerte a támadókat, és nem tudják, miért történt a támadás. Elképzelhető azonban, hogy egy korábbi, bevásárlóközpontban történt konfliktus állhat a háttérben. Később egy másik videó is előkerült, amelyen állítólag ugyanaz a társaság egy másik lányt is bántalmazott a közelben.

A rendőrség megerősítette, hogy mindkét esetről tudnak, és megkezdték a nyomozást.

