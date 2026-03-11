Vádat emeltek Rihanna támadója ellen

Az ügyészség közlése szerint Ivanna Lisette Ortiz vasárnap kora délután érkezett az énekesnő házához, ahol egy félautomata puskával több lövést adott le az ingatlanra. A lövöldözés idején Rihanna és partnere, A$AP Rocky is a házban tartózkodtak, de egyiküknek sem esett baja. A gyanú szerint a támadó az autójával hajtott a ház elé, majd a lövések leadása után elmenekült a helyszínről. A rendőrség később egy fehér Teslát talált mintegy 12 kilométerrel arrébb, a Sherman Oaks Galleria bevásárlóközpontnál, ahol Ortizt őrizetbe vették – írja a BBC.

A támadó akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP



Vádemelés a támadó ellen

Az ügyészség 1,875 millió dollár (625 millió forint) óvadékot állapított meg, a nő akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat. Nathan J. Hochman, Los Angeles County kerületi ügyésze hangsúlyozta: lakott területen lövöldözni rendkívül veszélyes, ezért az ilyen cselekményekkel szemben a hatóságok a lehető legszigorúbban lépnek fel.

Ortiz ellen további vádpontokat is emeltek, köztük tízrendbeli, félautomata lőfegyverrel elkövetett testi sértést, valamint háromrendbeli lövöldözést lakott ingatlanra. A rendőrség vizsgálja a támadás indítékát is, és több olyan közösségi médiás bejegyzést talált, amelyekben a nő korábban az énekesnőt említette. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kiderült, miért lövöldözött egy nő Rihanna házánál.