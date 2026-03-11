Hírlevél
rihanna

Vádat emeltek Rihanna támadója ellen

1 órája
Gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat egy 35 éves floridai nő ellen, miután lövöldözés történt Rihanna Los Angeles-i otthonánál. A hatóságok szerint a támadás során senki sem sérült meg, az eset azonban súlyos bűncselekménynek minősül.
Az ügyészség közlése szerint Ivanna Lisette Ortiz vasárnap kora délután érkezett az énekesnő házához, ahol egy félautomata puskával több lövést adott le az ingatlanra. A lövöldözés idején Rihanna és partnere, A$AP Rocky is a házban tartózkodtak, de egyiküknek sem esett baja. A gyanú szerint a támadó az autójával hajtott a ház elé, majd a lövések leadása után elmenekült a helyszínről. A rendőrség később egy fehér Teslát talált mintegy 12 kilométerrel arrébb, a Sherman Oaks Galleria bevásárlóközpontnál, ahol Ortizt őrizetbe vették – írja a BBC.

támadó
A támadó akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP


Vádemelés a támadó ellen

Az ügyészség 1,875 millió dollár (625 millió forint) óvadékot állapított meg, a nő akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat. Nathan J. Hochman, Los Angeles County kerületi ügyésze hangsúlyozta: lakott területen lövöldözni rendkívül veszélyes, ezért az ilyen cselekményekkel szemben a hatóságok a lehető legszigorúbban lépnek fel.

Ortiz ellen további vádpontokat is emeltek, köztük tízrendbeli, félautomata lőfegyverrel elkövetett testi sértést, valamint háromrendbeli lövöldözést lakott ingatlanra. A rendőrség vizsgálja a támadás indítékát is, és több olyan közösségi médiás bejegyzést talált, amelyekben a nő korábban az énekesnőt említette. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kiderült, miért lövöldözött egy nő Rihanna házánál.

 

