Év tanárának jelölték, majd a 16 éves diákjával szexelt – pedofília miatt börtönbe került

A 45 éves Tera Johnson-Swartz-ot korábban jelölték az Év tanárának, ám most mégis 14 év börtönbüntetésre ítélték. A nő miután drogok segítségével elcsábította 16 éves diákját, és szexuális kapcsolatot létesített vele. A nő a letartóztatása után sem tartotta be a bírósági rendelkezéseket, továbbra is kapcsolatban maradva az áldozattal. A fiú az eset kapcsán „instabil nőként” jellemezte volt tanárát.

A megrázó eset a STEM School Highlands Ranch iskolában, Denver külvárosában történt. Douglas megye kerületi ügyésze, George Brauchler a bírósági tárgyaláson „ragadozónak” nevezte a tanárnőt, és hangsúlyozta, hogy „évtizedekig viselni fogja ezt a címkét”.

Tera Johnson-Swartz 2024-ben kezdte el elcsábítani a diákot: zenelistákat cserélgettek szöveges üzenetben, később cigarettát és marihuána vape-et adott neki, majd szexuális kapcsolatba kerültek. Az eset 2025-ben vált ismertté, mindössze öt hónappal az után, hogy Johnson-Swartz Colorado Év tanára díjának hét jelöltje közé került – írja a Daily Star.

A tanárt azonnal felfüggesztették, elbocsátották az iskolából, és kitiltották a campusról. Később vádat emeltek ellene emberrablás, három rendbeli szexuális zaklatás kiskorú ellen, valamint a kiskorú bűnözésének elősegítése miatt.

A 45 éves nőt először 100 000 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték, de ennek ellenére továbbra is kapcsolatba lépett a diákjával, figyelmen kívül hagyva a bírósági rendelkezéseket. 2025 júliusában a volt tanár és egykori diákja egy zenei rendezvényen találkozott Greenwood Village-ben, ahol Johnson-Swartz sarokba szorította a fiút, és azt mondta neki: „Csak mondd, hogy nem szeretsz.” A fiú ezt követően beszámolt szüleinek és a rendőrségnek, ami újabb letartóztatáshoz vezetett, miközben a nő már új munkát vállalt egy gyorsétteremben.

A rendőrségi vallomás szerint Johnson-Swartz áldozata elárulta, hogy a beteg tanárnő nehezen tudta elengedni őt.

Johnson-Swartz volt tanítványa azt mondta: „Az egész életét feláldozta értem. És nem vagyok teljesen meglepve azon, hogy aztán nehezen tudott elengedni, mert valóban feláldozta értem az életét. De nem, soha nem mondtam neki, hogy szeretem, és ő sem mondta ezt nekem”.