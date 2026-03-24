Ez lehet a hosszú élet titka? – Cikkünkből kiderül, mi számít igazán

Egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogyan befolyásolja a táplálkozás az élettartamot. Egy friss tanulmány szerint akár több évvel is meghosszabbíthatjuk az életünket a megfelelő étrenddel – írja a Focus.de.

1000 nappal hosszabb élet? Szakértő magyarázza el, mit tud valójában a táplálkozás

A médiában gyakran idézett „1000 nappal hosszabb élet” valójában nem egy konkrét kísérlet eredménye. A kutatók meglévő, nagyméretű adatbázisokat elemeztek, és ezek alapján modellezték, hogy különböző táplálkozási szokások hogyan hathatnak a várható élettartamra.

Ez fontos különbség: nem valódi, hosszú távú megfigyelésről van szó, hanem egy számításon alapuló becslésről. Az ilyen modellek a tudományban elfogadottak, de nem adnak biztos választ arra, hogy egy adott ember meddig él majd.

A táplálkozás csak egy tényező a sok közül

A szakértők szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy ezek a vizsgálatok inkább összefüggéseket mutatnak ki, nem pedig egyértelmű ok-okozati kapcsolatokat.

Azok, akik tudatosabban figyelnek a táplálkozásra, általában más területeken is egészségesebben élnek:

ritkábban dohányoznak

többet mozognak

gyakrabban járnak szűrővizsgálatokra

sokszor kedvezőbb életkörülmények között élnek

Bár a kutatók igyekeznek ezeket a tényezőket kiszűrni, teljes mértékben nem lehet elkülöníteni őket. Így a táplálkozás hatása önmagában nehezen mérhető.

A kiegyensúlyozott táplálkozás bizonyítottan hozzájárul az egészség megőrzéséhez, de nem egy pontos „eszköz” az élettartam kiszámítására. A szakértők szerint érdemes inkább úgy tekinteni rá, mint az életminőség egyik fontos elemére, nem pedig egy garantált módszerre a hosszabb élethez.

