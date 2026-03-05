Fáradt, motiválatlan? Súlyos dolog lehet a háttérben

A tavasz elvileg feltöltene: több fény, jobb idő, madárcsicsergés. Mégis sokan pont ilyenkor indulnak neki a napoknak ólmos fáradtsággal, kedvetlenséggel, szétesett koncentrációval. A kérdés ijesztően egyszerű: tavaszi fáradtság, vagy már depresszió?

A tél fényhiánya felborítja a hormonháztartást, ekkor jelentkezhet a tavaszi fáradtság (illusztráció)

Fotó: Pexels

Tavaszi fáradtság és depresszió: Mi a különbség?

A tavaszi fáradtság tipikusan átmeneti állapot. A tél fényhiánya felborítja a hormonháztartást: kevesebb a szerotonin, több a melatonin. Amikor nő a nappalok hossza, a szervezet „átáll”, több szerotonint és kevesebb melatonint termel. Az átmenetben könnyen kialakul egy ideiglenes egyensúlytalanság, amit fáradtságként élünk meg.

A melegedés közben az erek kitágulnak, a vérnyomás csökkenhet, ettől jöhet szédülés és levertség. Ez általában két–négy héten belül magától rendeződik.

Depresszióra akkor érdemes gondolni, ha a kimerültség és az érdektelenség tartós, és eltűnik a dolgok öröme. Figyelmeztető jel a reggeli mélypont, a pihentető alvás hiánya, visszatérő szorongás, értéktelenség- vagy bűntudat-gondolatok. Ilyenkor orvos vagy pszichoterapeuta bevonása indokolt.

Tavaszi fáradtság: így lehet a legkönnyebben leküzdeni (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tavaszi fáradtság ellen a legjobb „gyógyszer” a fény és a mozgás: napi 30 perc séta már gyorsítja az átállást. A váltózuhany felébreszti a keringést, a vitaminokban gazdag étrend pedig stabilabb energiát ad – olvasható a Focus.de oldalán.

Ezt tegye, ha a tavaszi fáradtság úrrá lett a szervezetén

A tél végén sokaknál jelentkezik kimerültség és levertség. A tavaszi fáradtság ilyenkor hormonális és keringési változások következménye, de tudatos szokásokkal enyhíthető.

Tavaszi fáradtság: Amikor a természet ébred, de mi kimerültek vagyunk

A tavasz beköszöntével a nappalok hosszabbodnak, a hőmérséklet emelkedik, és egyre több napsütésben van részünk. Ezek a változások általában pozitív hatással vannak hangulatunkra és energiaszintünkre. Mégis, sokan ebben az időszakban levertséget, kimerültséget és motiválatlanságot tapasztalnak: ez az az állapot, amit tavaszi fáradtságnak nevezünk.