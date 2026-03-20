Az esztendő reggele – a tavaszi nap-éj egyenlőség és a húsvét kozmikus rendje

De jó is volna, ha a mai ember – aki a rend és a káosz pengeélen táncoló határán él – újra felismerné a teremtett világ egységes rendjét. Azt az ősi igazságot, amely szerint a Mindenség nem széthulló darabok halmaza, hanem egyetlen, élő, egylényegű valóság, amelynek törvényei a kozmosztól az emberi lélekig azonosak. A tavaszi nap-éj egyenlőség napja ennek az egységnek a láthatóvá válása. Nem csupán egy dátum a naptárban, hanem figyelmeztetés: ébresztő az esztendő reggelén. S hogy mit jelent ez a kozmikus határátlépés csillagászati, asztrológiai, naptári, keresztény és emberi értelemben – miként fonódik benne össze a Nap és a Hold járása, a húsvéti ünnepkör rendje és a teremtett világ szent geometriája –, azt érdemes újra végiggondolnunk az esztendő reggelén!

A tavasz allegóriája – a fény megszületése és a teremtő erő kiáradása az esztendő reggelén

Fotó: Blauel/Gnamm/ARTOTHEK

A tavaszi nap-éj egyenlőség – a fény és sötétség szent egyensúlya

A tavaszi nap-éj egyenlőség idején a Nap az égi egyenlítőn halad át, és ezzel a földi világ számára is láthatóvá válik az a kozmikus rend, amely egyébként rejtetten, de megszakítás nélkül működteti az egész teremtett világot. A nappal és az éjszaka időtartama kiegyenlítődik, a Nap pontosan keleten kel és nyugaton nyugszik, s a Föld tengelyének dőlése e pillanatban olyan helyzetbe kerül, amelyben sem a fény, sem a sötétség nem élvez elsőbbséget.

Ez az a ritka és kitüntetett, kegyelmi állapot, amikor a fény és árnyék, nappal és éjszaka, fent és lent viszonya kiegyensúlyozott, mérhető és szemlélhető renddé válik, s a világ térbeli és időbeli szerkezete egyetlen, tiszta arányként mutatkozik meg.

Az ősi kultúrák erre a szent pillanatra nem pusztán csillagászati jelenségként tekintettek, hanem szakrális határátlépésként élték át: annak az átmenetnek az évköri kapujaként, amikor a Nap – a láthatatlan, mitológiai értelemben vett „alsó világ” sötétségéből – átlép a fény növekvő uralmának birodalmába.

Ez az átlépés nemcsak az égen történik meg, hanem a földi élet minden szintjén: a természetben, az emberi testben és a lélekben egyaránt. A világ mintegy fellélegzik, s az anyaföld mélyén megbúvó rejtett élet erői is mozgásba lendülnek általa. A növények nedvkeringése beindul, a gyökérből szárba szökken az élet, hogy hamarosan a remény viruló zöldjévé fesse a még szürke tájat; az állatvilágban megindulnak a szaporodás ciklusai, a madarak fészket raknak, hogy legyen hol kikölteniük az élet jelképét, a tojásaikat, s a vándormadarak is útra kelnek, hogy visszatérjenek életet fakasztó, új életet ringató költőhelyeikre. Az Élet újjászületése, a tél tetszhalott állapotából való feltámadása nem pusztán hitbeli tétel, hanem a természetbe írt törvény.