Az esztendő reggele – a tavaszi nap-éj egyenlőség és a húsvét kozmikus rendje

De jó is volna, ha a mai ember – aki a rend és a káosz pengeélen táncoló határán él – újra felismerné a teremtett világ egységes rendjét. Azt az ősi igazságot, amely szerint a Mindenség nem széthulló darabok halmaza, hanem egyetlen, élő, egylényegű valóság, amelynek törvényei a kozmosztól az emberi lélekig azonosak. A tavaszi nap-éj egyenlőség napja ennek az egységnek a láthatóvá válása. Nem csupán egy dátum a naptárban, hanem figyelmeztetés: ébresztő az esztendő reggelén. S hogy mit jelent ez a kozmikus határátlépés csillagászati, asztrológiai, naptári, keresztény és emberi értelemben – miként fonódik benne össze a Nap és a Hold járása, a húsvéti ünnepkör rendje és a teremtett világ szent geometriája –, azt érdemes újra végiggondolnunk az esztendő reggelén!
A tavaszi nap-éj egyenlőség – a fény és sötétség szent egyensúlya
A tavaszi nap-éj egyenlőség idején a Nap az égi egyenlítőn halad át, és ezzel a földi világ számára is láthatóvá válik az a kozmikus rend, amely egyébként rejtetten, de megszakítás nélkül működteti az egész teremtett világot. A nappal és az éjszaka időtartama kiegyenlítődik, a Nap pontosan keleten kel és nyugaton nyugszik, s a Föld tengelyének dőlése e pillanatban olyan helyzetbe kerül, amelyben sem a fény, sem a sötétség nem élvez elsőbbséget.
Ez az a ritka és kitüntetett, kegyelmi állapot, amikor a fény és árnyék, nappal és éjszaka, fent és lent viszonya kiegyensúlyozott, mérhető és szemlélhető renddé válik, s a világ térbeli és időbeli szerkezete egyetlen, tiszta arányként mutatkozik meg.
Az ősi kultúrák erre a szent pillanatra nem pusztán csillagászati jelenségként tekintettek, hanem szakrális határátlépésként élték át: annak az átmenetnek az évköri kapujaként, amikor a Nap – a láthatatlan, mitológiai értelemben vett „alsó világ” sötétségéből – átlép a fény növekvő uralmának birodalmába.
Ez az átlépés nemcsak az égen történik meg, hanem a földi élet minden szintjén: a természetben, az emberi testben és a lélekben egyaránt. A világ mintegy fellélegzik, s az anyaföld mélyén megbúvó rejtett élet erői is mozgásba lendülnek általa. A növények nedvkeringése beindul, a gyökérből szárba szökken az élet, hogy hamarosan a remény viruló zöldjévé fesse a még szürke tájat; az állatvilágban megindulnak a szaporodás ciklusai, a madarak fészket raknak, hogy legyen hol kikölteniük az élet jelképét, a tojásaikat, s a vándormadarak is útra kelnek, hogy visszatérjenek életet fakasztó, új életet ringató költőhelyeikre. Az Élet újjászületése, a tél tetszhalott állapotából való feltámadása nem pusztán hitbeli tétel, hanem a természetbe írt törvény.
A csillagászati év kezdete – a Kos 0. foka és az asztrális idő szakrális újraszületése
Amit az asztronómia a Nap égi útjaként ír le, azt az ősi asztrológia ugyanennek a kozmikus eseménynek időminőségben megnyilvánuló értelmeként olvassa. Amikor a Nap éves ekliptikai útján haladva belép a Kos jegyének 0. fokára, nem egyszerűen egy új szakasz kezdődik az égbolt képén, hanem megszületik a teremtő impulzus első, kiáradó formája. Ez a pont a zodiákus ciklusának kezdete, az a hely, ahol az idő körforgása újraindul, s ahol az életet elindító erő ismét feltámad a világban.
Az ókori káldeusi csillaghagyomány ezt a pillanatot tekintette az év valódi kezdetének. Mert e hagyomány nem pusztán az égbolt jelenségeit figyelte, hanem az égi mozgásokban megnyilatkozó isteni időrendet, a világ szakrális szerkezetét és a földi eseményekkel összhangban álló kozmikus minőségeket is olvasta. Nem véletlen, hogy a keresztény hagyomány hajnalán is a káldeai csillagbölcsek tűnnek fel: a napkeletről érkező mágusok, akik az égi jelben felismerték a Megváltó születésének titkát. Az ő évezredes csillagolvasó rendjükben az év nem január első napján, hanem itt, a Nap éves ekliptikai útján, a Kos zodiákus jegyébe lépésekor indult el, és ezzel minden esztendő egy adott bolygó minősége alá rendelve bontakozott ki.
Még a ma használt naptári hagyományunk március, azaz Mars hava elnevezése is őrzi az ókori, káldeusi gyökerű csillaghagyomány emlékét, amelyet a római–latin kultúrkör örökített tovább, s hagyott ránk: az erő, a kezdet és a küzdelem princípiumának, a Kos jegy uralkodó planétájának nevét. Az ókorban és a középkorban a hadjáratok megindítása is gyakran ehhez az időszakhoz igazodott: a tél passzivitása után a tavasz kezdetével nemcsak a természet, hanem az emberi cselekvőerő is megmozdult, s a Mars princípiuma – a lendület, a bátorság és a kezdeményezés ereje – a történelem színpadán is megnyilvánult évezredeken át.
Mert az idő nem pusztán múlandó, elmúlásra ítélt fogalom volt, hanem egymást rendezett sorrendben váltó, minőségi ciklusok élő rendje, amelyben az égi mozgások és a földi események egymással mély összhangban álltak. Ezért nevezhetjük – az asztrális hermeneutika értelmezése szerint – ezt a napot az „esztendő reggelének”.
Az égbolt csillagismeretére épülő időrend a ma is használt keresztény naptár kulturális örökségévé vált, még akkor is, ha március havát ma már nem a naptári évkezdethez kötjük, hanem csillagászati és asztrális értelemben beszélünk az új év indulásáról. Mert az idő itt nem csupán telik, hanem az idő itt megszületik. E kozmikus küszöbpont köré rendeződött a keresztény időszámítás egyik legmélyebb rendje is: a húsvéti ünnepkör mozgó ünnepeinek időrendje, amely a Nap járásához igazodó tavaszi nap-éj egyenlőséghez és a Hold mozgásához igazodva formálta ki az úgynevezett epakta (latinul: Aepacta) szerinti egyházi naptárszámítás húsvétszámító hagyományát. De vajon miféle szent rend szerint kapcsolódik össze a Nap útja, a Hold járása és a húsvéti ünnepkör mozgó időszámítása? Mi rajzolja ki az évkör szent geometriáját?
Az évkör szent geometriája – a húsvétszámítás a Nap és a Hold rendjében
A keresztény ünnepkör legmélyebb rendje nem a véletlenből, hanem az égre írt idő törvényéből bontakozik ki. A tavaszi nap-éj egyenlőség ugyanis nemcsak a csillagászati tavasz és az asztrológiai év kezdete, hanem a húsvéti ünnepkör mozgó rendjének naptárszámítási alapja is. Itt találkozik egymással a Naphoz kötött és a Hold járásához igazított időszámítás két ősi rendszere: az egyik a fény éves, 12 stációból álló ekliptikai útját követi, a másik a holdhónapok váltakozó ritmusát. Mivel azonban a napév és a holdhónapok rendje nem esik egybe – hiszen a tizenkét holdhónap rövidebb a Nap teljes égi körénél –, ezért az ősi időszámítás bölcsessége időről időre egy tizenharmadik, szökő holdhónappal igazította egymáshoz e két rendet, hogy a Nap és a Hold járása ismét közös harmóniába rendeződjék. A ma is használt polgári kalendárium alapját képező keresztény naptárszámítás bölcsessége éppen abban áll, hogy a két égi fővilágosító időrendszerét nem kijátssza egymás ellen, hanem egyetlen, egymást feltételező és kiegészítő együttműködésben szakrális rendbe foglalja.
A húsvét időpontja ezért nem rögzített naptári naphoz kötött, hanem a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtöltéhez igazodik. Vagyis a feltámadás ünnepe egyszerre áll a Nap és a Hold rendjének metszéspontjában: a Napéban, amely a fény uralmának növekedését hozza el, és a Holdéban, amely a szent idő finomabb, változó ritmusát méri. E kettős időszámítás hagyományából született meg az úgynevezett epakta (latinul: Aepacta), az egyházi naptárszámítás egyik fontos eszköze, amely a napév és a holdhónapok rendje közötti eltérés kiegyenlítését szolgálta, hogy a húsvéti ünnepkör a kozmikus törvénnyel összhangban maradhasson. Hiszen a tizenkét holdhónap nem fedi pontosan a napév rendjét, ezért a keresztény időszámításnak is szüksége volt arra a bölcs kiegyenlítő elvre, amely a Nap és a Hold járását újra egymáshoz igazította.
Nem véletlen, hogy e szakrális évkör szerkezetét a hagyomány a körbe írt kereszt jelképével fejezte ki. A két napéjegyenlőség és a két napforduló együtt alkotja azt a négyes fordulópontot, amely az esztendő teljességét négy egyenlő részre osztja. Ez a jel egyszerre az évkör napfordulóinak és napéjegyenlőségeinek képlete, a horoszkóp alaprajza, az archaikus naptemplomok szerkezeti rendje, az Árpád-kori keletelt templomok mély szimbolikája, a keresztény naptár négy nagy ünnepkörének időkerete, sőt még a magyar Szent Korona abroncs- és pántszerkezetének kétdimenziós alaprajzával is analógiába állítható. A kozmosz ugyanis nem elvont háttér, hanem törvény, arány és évezredeken át az építészetben, térrendezésben, naptári kódrendszerekben és művészetekben megjelenő szent geometria, amelyben a Nap útja, a Hold járása, az ünnepek rendje és az emberi időszámítás egyazon teremtett világ különböző szintjeiként mutatkozik meg.
Ezért az anyatermészet ritmusa, az ég járása, az idő fordulása és a liturgia szent hangja nem külön világ, hanem egyetlen isteni rend egymásba nyíló, egymást feltételező és megerősítő asztrális és szakrális rétege. A keresztény ünnepkör legmélyebb időszámítási logikája így nem más, mint a teremtett világ ritmusának követése: annak belátása, hogy a szent idő nem emberi önkényből születik, hanem a Nap és a Hold Isten alkotta rendjéből. S e kozmikus és liturgikus metszéspontból nő ki a „magyar tavasz” földi, népi és boldogasszonyi arca is: a termékenyülés, az oltás, a szemzés, az életbefogadás és a Kikelet égig érő szakrális hagyományvilága.
Írta: Wieber Orsolya, a csizioblog.hu és a Magyar Planétás honlap szerzője.
