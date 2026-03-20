Ma minden megváltozik: a Nap valami egészen elképesztő dolgot fog tenni

Március 20-a különleges dátum a természet szerelmeseinek: beköszönt a tavaszi napéjegyenlőség, amikor a nappal és az éjszaka hossza majdnem egyenlő. Ez az esemény az északi féltekén a tavasz kezdetét, a délin pedig az ősz eljövetelét jelzi, miközben a Nap látszólag áthalad a Föld egyenlítője fölött. A tavaszi napéjegyenlőség 2026-ban is sok mindenre hatással van, amit akár a mindennapi életben is észrevehetünk.

Március 20-a a tavaszi napéjegyenlőség napja – Fotó: Unsplash

Mi történik a tavaszi napéjegyenlőségkor?

A napéjegyenlőség idején a Nap pontosan keleten kel és nyugaton nyugszik, a sarkvidékek kivételével bárhol a Földön. Délben az égi egyenlítő felett látszik, északon hosszabb nappalokat, a növényzet korai rügyezését, valamint az állatok visszatérését és aktivitását jelzi. Délen ezzel szemben rövidülnek a nappalok, a levelek hullanak, és a hőmérséklet csökken. A napéjegyenlőség idején a Nap látszólagos pályája a horizonttal párhuzamosan metszi az égi egyenlítőt, így a Nap áthaladása gyorsabb naplementét és napkeltét eredményez.

Valóban egyenlő a nappal és az éjszaka?

A „equinox” kifejezés a latin aequus (egyenlő) és nox (éjszaka) szavakból származik. Bár a nappal és az éjszaka hossza közel azonos, a Föld tengelyferdesége miatt pontosan nem egyenlő – írja az EarthSky. Tudományos mérés szerint a napéjegyenlőség idején a nappal általában néhány perccel hosszabb, mivel a napkorong felső pereme már látszik a horizonton, mielőtt teljesen felkelne.

Hogyan látszik a tavaszi napéjegyenlőség a természetben?

A hosszabb nappalok kedveznek a növényzet fejlődésének, a virágzásnak és az állatvilág aktivitásának. A nappalok hosszaboddása és a Nap északi elmozdulása a természet ritmusát követve alakítja a biológiai folyamatokat. A déli féltekén ugyanakkor rövidülnek a nappalok, az ősz jelei látszanak, és a hőmérséklet csökkenése előrevetíti a közelgő telet. Így a tavaszi napéjegyenlőség minden évben szemléletes emlékeztetője a Föld forgásának és a Nap körüli keringésnek.

Március 20-án több különleges csillagászati jelenség is megfigyelhető lesz az égbolton. A napéjegyenlőség napján a vékony holdsarló és a ragyogó Vénusz együttállása is feltűnik az alkonyati égbolton. A látványos jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lehet tiszta idő esetén.