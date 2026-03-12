Taylor Swift megduplázta a vagyonát, ennyit keres most

A magazin összesen 22 olyan celebet azonosított, akik dollármilliárdosnak számítanak. A listán Taylor Swift mellett olyan ismert nevek találhatók, mint Kim Kardashian, Rihanna, Beyoncé, Steven Spielberg és Oprah Winfrey – számolt be a Daily Mail.
Így halmozta fel vagyonát Taylor Swift
A 36 éves énekesnő vagyona elsősorban a hatalmas sikert arató Eras Tour koncertsorozatnak köszönhető, amely több mint kétmilliárd dollár bevételt hozott. Emellett jelentős bevétele származik a zenei katalógusából is, amelynek értékét mintegy 900 millió dollárra becsülik.
Swift tavaly visszavásárolta első hat albumának jogait is, miután korábban a Big Machine Records eladta azokat Scooter Braunnak, aki később egy befektetési alapnak továbbértékesítette.
Az énekesnő a vitát követően újra felvette korai albumait „Taylor’s Version” címmel, amelyek szintén nagy sikert arattak.
A Forbes listáján a leggazdagabb híresség Steven Spielberg rendező lett, akinek vagyonát 7,1 milliárd dollárra becsülik. Taylor Swift mögött közvetlenül Kim Kardashian áll, mintegy 1,9 milliárd dolláros vagyonnal.
A listán Rihanna és Beyoncé is szerepelnek, mindketten körülbelül egymilliárd dolláros vagyonra tettek szert.
