Taylor Swift megduplázta a vagyonát, ennyit keres most

A magazin összesen 22 olyan celebet azonosított, akik dollármilliárdosnak számítanak. A listán Taylor Swift mellett olyan ismert nevek találhatók, mint Kim Kardashian, Rihanna, Beyoncé, Steven Spielberg és Oprah Winfrey – számolt be a Daily Mail.

Taylor Swift vagyona meghaladja az 1 milliárd dollárt

Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Így halmozta fel vagyonát Taylor Swift

A 36 éves énekesnő vagyona elsősorban a hatalmas sikert arató Eras Tour koncertsorozatnak köszönhető, amely több mint kétmilliárd dollár bevételt hozott. Emellett jelentős bevétele származik a zenei katalógusából is, amelynek értékét mintegy 900 millió dollárra becsülik.

Swift tavaly visszavásárolta első hat albumának jogait is, miután korábban a Big Machine Records eladta azokat Scooter Braunnak, aki később egy befektetési alapnak továbbértékesítette.

Az énekesnő a vitát követően újra felvette korai albumait „Taylor’s Version” címmel, amelyek szintén nagy sikert arattak.

A Forbes listáján a leggazdagabb híresség Steven Spielberg rendező lett, akinek vagyonát 7,1 milliárd dollárra becsülik. Taylor Swift mögött közvetlenül Kim Kardashian áll, mintegy 1,9 milliárd dolláros vagyonnal.

A listán Rihanna és Beyoncé is szerepelnek, mindketten körülbelül egymilliárd dolláros vagyonra tettek szert.

