Taylor Swift egy titokzatos férfival az Oscaron – ezt senki nem látta jönni

A Taylor Swift körül keringő legújabb Oscar afterparty fotó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát. A képen az énekesnő egy ismert színész mellett áll, ami azonnal elindította a találgatásokat arról, hogy valóban együtt voltak-e az eseményen – írja a Mandatory.

Taylor Swift egy titokzatos színésszel az Oscaron – ez a fotó indította el a találgatásokat

Taylor Swift fotója miatt két táborra szakadt az internet

A felvételen a színész elegáns, fehér zakóban látható, míg Taylor Swift közvetlenül mellette áll — ez pedig elég volt ahhoz, hogy a rajongók máris különböző történeteket gyártsanak.

A kép megjelenése után az internet két táborra szakadt. Egyesek szerint egy teljesen ártatlan pillanatról van szó, míg mások azt állítják, hogy az egész fotó mesterséges intelligencia által készült.

🚨| Taylor Swift and Paul Mescal at an Oscars after party! pic.twitter.com/Zg1VyrXr1s — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) March 17, 2026

Többen azt emelték ki, hogy a részletek furcsák — például a hajszín vagy a fények nem teljesen életszerűek. Mások viszont úgy gondolják, hogy egyszerűen csak egy rossz minőségű, spontán fotóról van szó.

A kommentek között olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint „túl tökéletes ahhoz, hogy igaz legyen”, míg mások egyenesen ünnepelték a párost.

Különösen érdekes a háttérkapcsolat

A történet pikantériáját az adja, hogy a színész jelenlegi párja egy olyan énekesnő, aki szoros kapcsolatban áll Taylor Swifttel. Ez még inkább felerősítette a találgatásokat, és sokan már bonyolult baráti hálókat kezdtek elemezni.

Az biztos, hogy a díjátadók időszakában egyetlen fotó is elég ahhoz, hogy pillanatok alatt felkapja az internet. Ez a mostani kép is pontosan ezt mutatja: teljesen mindegy, hogy valódi vagy sem, már mindenki erről beszél.

A helyzetet csak tovább bonyolítja, hogy más beszámolók szerint az énekesnőt egy teljesen másik buliban látták azon az estén, ahol barátaival szórakozott. Emiatt még több kérdés merült fel — és egyelőre senki sem tud biztos választ adni arra, mi is történt valójában.

