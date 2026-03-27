Taylor Swift fűzőben villantott – minden szem rászegeződött

Taylor Swift és vőlegénye, Travis Kelce közösen vettek részt a 2026-os iHeartRadio Music Awards eseményén, ahol az énekesnő az este egyik legnagyobb nyertese lett. A páros ugyan kihagyta a vörös szőnyeget, de a gálán belül együtt mutatkoztak, és látványosan vállalták kapcsolatukat. Taylor Swift eljegyzése és a közös megjelenés azonnal beszédtémává vált - tájékoztat a Daily Mail.

Taylor Swift hét díjjal zárta az estét

Mikor jegyezte el Travis Kelce Taylor Swiftet?

Travis Kelce 2025 augusztusában kérte meg Taylor Swift kezét, miután körülbelül két évig alkottak egy párt.

Mit viselt Taylor Swift az iHeartRadio Music Awardson?

Taylor Swift egy feltűnő, elegáns szettben jelent meg:

mentazöld miniszoknya;

mélyen dekoltált, fűzős felső;

rózsaszín hímzés és rojtos díszítés;

strappy magassarkú;

ezüst ékszerek és kristály fülbevalók.

Hány díjat nyert Taylor Swift 2026-ban?

Taylor Swift összesen 7 díjat nyert, ezek közül a legfontosabbak:

Az év előadója;

Az év albuma;

Az év popalbuma;

Az év popdala;

Legjobb dalszöveg;

Legjobb videóklip;

Kedvenc turnéstílus.

Mit mondott Taylor Swift a vőlegényéről a beszédében?

Taylor Swift megható módon beszélt Travis Kelce-ről, kiemelve, hogy mellette boldognak, felszabadultnak és magabiztosnak érzi magát. Elmondta, hogy az album hangulatát is ez a személyes boldogság határozta meg.

Hogyan jelent meg együtt Taylor Swift és Travis Kelce a díjátadón?

A páros nem vonult végig a vörös szőnyegen, de az eseményen belül együtt jelentek meg. Kézen fogva sétáltak, csókolóztak, közös fotókat készítettek, és együtt foglaltak helyet a nézőtéren, ahol végig támogatták egymást.