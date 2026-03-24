Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

teherhajó

Teherhajó ütközött egy hídnak Düsseldorf közelében

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Baleset történt kedden Düsseldorf közelében, amikor egy teherhajó nekiütközött egy rajnai hídnak, és több konténer a folyóba zuhant. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, miközben azt is figyelték, történt-e szennyezés a Rajnában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
teherhajóDüsseldorfRajnakonténerhajóbaleset

Az MTI tájékoztatása: 2026. március 24-én konténerszállító teherhajó ütközött egy rajnai hídnak Düsseldorf közelében kedden - közölte a német rendőrség.

Teherhajó ütközött egy rajnai hídnak Düsseldorf közelében, több konténer a folyóba esett - illusztráció
Teherhajó ütközött egy rajnai hídnak Düsseldorf közelében, több konténer a folyóba esett - illusztráció
Fotó: william william / Unsplash

Teherhajó baleset Düsseldorfban – Konténerek zuhantak a Rajnába

A tájékoztatás szerint legalább két konténer a Rajna-folyóba zuhant Neuss kikötőjében. A teherhajó beszorult a felhúzható híd alá, amelyet felvontak a hajó kiszabadítása érdekében, de ennek során további konténerek is a vízbe estek.

A történtekben senki sem sérült meg.

Nagy erőkkel vonultak a helyszínre

A mentési munkálatokhoz több rendőrségi csónakot, a vízimentőket és a tűzoltóság alakulatait is riasztották. Mindemellett a kikötő munka- és daruhajói a folyóba esett konténereket emelték ki.

Rendőrségi helikopterek figyelték, hogy a konténerekből nem szivárog-e ki szennyező anyag a folyóba. A hatóságok által közölt adatok szerint eddig nem látták ennek jelét. A hatóságok igyekeznek megakadályozni, hogy a vízbe esett konténerek ne sodródjanak ki a nyílt folyóra.

A rendőrség szerint egyelőre nem világos, hogy a teherhajó miért ütközött a hídnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!