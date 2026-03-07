Amikor a világ legyőzte a távolságot: 150 éve találta fel Bell a telefont

Három nappal a szabadalom bejegyzése után, 1876. március 10-én hangzott el az első, dokumentált telefonhívás. Bell híres mondata – „Mr. Watson, jöjjön ide, szükségem van önre!” – nemcsak technikatörténeti mérföldkő, hanem egy új korszak jelképe lett. A kísérlet sikeressége bebizonyította, hogy az emberi hang elektromos jelekké alakítható, majd távolabb ismét hallhatóvá tehető - írja a hte.

Az első telefonbeszélgetések egyike. A lép illusztráció. Fotó: JACQUES BOYER / Jacques Boyer

A telefon feltalálása

Bár a telefon feltalálását elsősorban Bell nevéhez kötik, a korszakban több kutató is hasonló megoldásokon dolgozott. Köztük volt Antonio Meucci és Elisha Gray is, akik szintén jelentős szerepet játszottak a hangátviteli technológiák fejlesztésében.

A találmány körül komoly szabadalmi viták bontakoztak ki, de a történelemkönyvekben végül Bell neve maradt fenn elsőként.

A vezetékes készüléktől az okostelefonig

A kezdeti, falra szerelhető, kurblis készülékektől hosszú út vezetett a digitális korszakig. A 20. század elején a telefonhálózatok rohamosan terjedtek, városokat és kontinenseket kötöttek össze. A kézi kapcsolású központokat automatizált rendszerek váltották fel, majd megjelentek a vezeték nélküli technológiák. A mobiltelefonok elterjedése a 20. század végén újabb forradalmat hozott. A 21. században pedig az okostelefonok már nem csupán beszélgetésre alkalmas eszközök, hanem zsebben hordott számítógépek, amelyek internetelérést, navigációt, fényképezést és számtalan digitális szolgáltatást kínálnak.

This is Alexander Graham Bell (1847-1922). He filed the first patent for the telephone, issued in 1876. ☎️



His technology - landline telephones - are what we use to conduct political polling in Michigan in 2018.



No cell phones, no internet. Just these -> ☎️



🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/PYxDHuL9Mu — Adam Joseph (@AdamJJoseph) July 26, 2018

Egy találmány, amely összezsugorította a világot

A telefon feltalálása nem csupán technikai bravúr volt, hanem társadalmi fordulópont is. A távolság többé nem jelentett leküzdhetetlen akadályt: a családtagok, üzleti partnerek és politikai vezetők pillanatok alatt kapcsolatba léphettek egymással. Az évforduló emlékeztet arra, hogy a modern kommunikáció alapjai több mint másfél évszázaddal ezelőtt születtek meg. Amit ma természetesnek veszünk – hogy egyetlen érintéssel bárkit elérhetünk a világ másik felén –, az egy 19. századi kísérletből indult el. A telefon története pedig ma is folytatódik: minden új technológiai ugrás visszavezethető ahhoz a pillanathoz, amikor először csendült fel emberi hang egy vezetéken keresztül. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy ön is meg tudja hallgatni Alexander Bell hangját!