Sokan észre sem veszik, pedig komoly bajt okozhat ez gyakori szokás

Egy friss kutatás szerint komoly egészségügyi kockázattal járhat, ha valaki a vécén ülve a telefonját nyomkodja. A tanulmány arra jutott, hogy azoknál, akik rendszeresen okostelefont használnak a mosdóban, 46 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki aranyér, mint azoknál, akik nem viszik magukkal a készüléket.

A telefonálás a WC-n növelheti az aranyér kockázatát

A vizsgálatot az Egyesült Államokban, a Beth Israel Deaconess Medical Center kutatói végezték, az eredményeket pedig a PLOS One tudományos folyóiratban tették közzé. A kutatásban 125 felnőtt vett részt, akik szűrő vastagbéltükrözésen estek át. A résztvevők egy kérdőívben számoltak be életmódbeli szokásaikról, köztük arról is, hogy szoktak-e telefonozni vécézés közben.

A válaszokból kiderült, hogy a résztvevők kétharmada használja a mobilját a vécén.

A telefonozók jellemzően fiatalabbak voltak, és jóval több időt töltöttek a vécén, mint azok, akik nem vitték be a készüléket. A kutatás szerint a vécén telefonozók 37 százaléka egy alkalommal öt percnél is tovább ült ott, míg a nem telefonozóknál ez az arány mindössze 7,1 százalék volt.

A legtöbben hírolvasással vagy közösségi médiás görgetéssel töltötték ezt az időt.

A kutatók szerint éppen ez a hosszabb üldögélés lehet az egyik fő ok.

Minél tovább ül valaki a vécén, annál nagyobb nyomás nehezedhet a végbéltájék ereire és szöveteire, ami hozzájárulhat az aranyér kialakulásához. A vizsgálat ugyanakkor nem talált egyértelmű kapcsolatot a székelés közbeni erőlködés és az aranyér között.

A szakemberek szerint az eredmények megerősítik azt az egyszerű tanácsot, hogy a telefont érdemes a fürdőszobán kívül hagyni. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a mobilalkalmazásokat úgy tervezik, hogy könnyen lekössék a figyelmet, ezért az ember észre sem veszi, milyen sok idő telt el.

Az aranyér rendkívül gyakori probléma, amely fájdalmat és vérzést is okozhat. A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség, de egy dolog már most látszik: a vécé nem a görgetés helye – írja a ScienceDaily.