Lenyűgöző égi jelenség közeleg: egy órán át vörösbe borul az égbolt

A különleges égi jelenség Észak-Amerikából, Közép-Amerikából és Dél-Amerika nyugati részéről kora reggel lesz látható, míg Ausztráliában és Kelet-Ázsiában esti órákban figyelhetik meg a teljes holdfogyatkozást. Európa és Afrika azonban most kimarad a látványból – írja a HuffPost.

Teljes holdfogyatkozás

Fotó: Unsplash

A teljes holdfogyatkozás különös színekkel kápráztat el bennünket

A hold- és napfogyatkozások akkor következnek be, amikor a Nap, a Föld és a Hold tökéletesen egy vonalba kerülnek. A NASA szerint évente négy–hét ilyen jelenség fordul elő. Most két héttel egy úgynevezett „tűzgyűrű” napfogyatkozás után érkezik az újabb látványosság.

Teljes holdfogyatkozáskor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, árnyéka pedig teljesen beborítja a Holdat. A jelenség során a Hold vöröses-narancssárga árnyalatot kap, innen ered a „vérhold” elnevezés. A különös szín annak köszönhető, hogy a napsugarak egy része a Föld légkörén átszűrődve még eléri a Hold felszínét.

A teljes fázis körülbelül egy órán át tart, maga a folyamat viszont több órán keresztül zajlik. Szakértők szerint a holdfogyatkozás sokkal „nyugodtabb tempójú” élmény, mint egy napfogyatkozás.

A megfigyeléshez nincs szükség speciális eszközre, elég egy derült, felhőmentes égbolt. Érdemes előre megnézni egy csillagászati naptárban vagy időjárás-előrejelző alkalmazásban a pontos időpontot.

A következő részleges holdfogyatkozás augusztusban lesz látható több kontinensen, de teljes, látványos „vérholdra” 2028-ig várni kell.

